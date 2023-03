Concurso Seduc-TO: inscrições encerram nesta quinta-feira (16/3)

(foto: Camila Domingues/Palácio Piratini)

O período de inscrições do concurso da Secretaria da Educação do Estado do Tocantins (Seduc-TO), que oferta 5.164 vagas para carreiras dos profissionais da educação básica pública do estado, será encerrado nesta quinta-feira (16/3).Para efetuar a inscrição, o interessado deverá acessar o site da banca organizadora, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O valor da taxa de inscrição é de R$ 150. Candidatos ao cargo de professor regente (na educação indígena) são isentos da taxa de inscrição.

Do total de vagas, 4.508 são destinadas para professor regente; 249 para coordenador pedagógico; 264 para orientador educacional; e 143 para professor regente (na educação indígena). As oportunidades são todas de nível superior. A remuneração é de R$ 4.826,20.





O concurso público será realizado em etapa única e abrangerá as seguintes fases para todos os cargos: prova objetiva, prova escrita discursiva, avaliação de títulos e perícia médica dos candidatos que se declararem com deficiência. As provas serão aplicadas nas cidades de Araguaína, Araguatins, Arraias, Gurupi, Miracema do Tocantins, Palmas e Paraíso do Tocantins, em 11 de junho de 2023.



*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer