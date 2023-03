Seduc-RS abre concurso com 1.500 vagas a professores após 10 anos

(foto: Freepik/Divulgação)

A Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul (Seduc-RS) lançou o edital de abertura do concurso público para professores da rede estadual de ensino. O certame é destinado para as áreas da educação básica, educação profissional e educação indígena. São ofertadas 1.500 vagas, com ganhos iniciais de R$ 2.019,27 a R$ 2.120,00.As inscrições já estão abertas e seguem até 17 de abril. Interessados podem se inscrever por meio do site da banca organizadora, o Instituto AOCP. O valor da taxa de inscrições é de R$ 110,00.

Os aprovados serão distribuídos serão distribuídas entre as 30 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs).



"De forma inédita, o concurso público para professores atenderá as exigências do Decreto Estadual 56.229/2021 e contará com reserva de vagas para pessoas com deficiência, indígenas, negros e transgêneros", enaltece a Secretaria.



A seleção é publicada após 10 anos sem a realização de concurso público para professores do estado. “Este reforço no nosso quadro de recursos humanos é a concretização dos esforços do governo do Estado para oferecer uma educação de qualidade para nossas crianças e jovens. Com mais este investimento, teremos mais servidores efetivos que poderão se dedicar de forma exclusiva e atender a demanda necessária”, ressalta a secretária da Educação, Raquel Teixeira.



A prova objetiva será composta de 60 questões distribuídas por áreas de conhecimento. Para a aprovação nesta etapa, o candidato deverá obter, no mínimo, 50% da pontuação máxima possível em cada área de conhecimento e, no mínimo, 60% da pontuação máxima possível na prova. A data provável para aplicação do exame é 25 de junho.



Também haverá provas específicas para os docentes que pretendem atuar nas comunidades Guarani e Kaingang.

As provas serão realizadas nos municípios de Bagé, Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Canoas, Carazinho, Caxias do Sul, Cruz Alta, Erechim, Estrela, Gravataí, Guaíba, Ijuí, Osório, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santana do Livramento, Santo Ângelo, São Borja, São Leopoldo, São Luiz Gonzaga, Soledade, Três Passos, Uruguaiana e Vacaria.



* Com informações do governo do RS