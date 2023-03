DER-ES lança edital com mais de 500 vagas de nível superior

(foto: DER-ES/Reprodução) O Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) lançou edital destinado ao preenchimento de vagas de nível superior em diversas especialidades da carreira de técnico superior operacional. São ofertadas mais de 500 oportunidades, sendo 46 de preenchimento imediato e outras 460 para formação de cadastro reserva. Confira os cargos:

Técnico superior operacional - Avaliação imobiliária rural;

Técnico superior operacional - Avaliação imobiliária urbana;

Técnico superior operacional - Eletricidade: edificações;

Técnico superior operacional - Mecânica: edificações e climatização;

Técnico superior operacional - Meio ambiente;

Técnico superior operacional - Meio biótico: fauna e flora;

Técnico superior operacional - Obras de arte especiais;

Técnico superior operacional - Obras e serviços de edificações;

Técnico superior operacional - Obras e serviços de infraestrutura rodoviária;

Técnico superior operacional - Segurança no trabalho (obras e serviços).





As inscrições para o certame serão abertas em 16 de março e estarão disponíveis até 17 de abril. Os interessados poderão se candidatar por meio do site do Idecan , banca examinadora, ao custo de R$ 90.

Para ser nomeado, o aprovado precisa ter curso de nível superior completo na respectiva área de atuação. Os salários iniciais para todas as especialidades disponíveis é de R$ 8.003, além do benefício de auxílio-alimentação, no valor de R$ 300. A jornada semanal de trabalho é de 40 horas.





A seleção será realizada em duas etapas, ambas de responsabilidade técnica e operacional do Idecan, que compreenderão: prova objetiva de múltipla escolha e prova discursiva (de caráter eliminatório e classificatório) e avaliação de títulos. As fases serão realizadas em Vitória.