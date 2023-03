Retificação diminui número de vagas de processo seletivo do IBGE

(foto: Reprodução)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) retificou o edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para cargo de nível médio. De acordo com o documento, foi alterado os quantitativo de vagas ofertado na seleção. Passando de 339 para 298 oportunidades.Há chances para agente de pesquisas e mapeamento (284 vagas), cuja remuneração é de R$ 1.387,50 e para supervisor de coleta e qualidade (14 vagas), no qual salário é de R$ 3.100. As vagas são para os estados de Alagoas, Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Piauí, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Veja aqui a distribuição das vagas.



As inscrições serão presencialmente. O interessado deve comparecer ao posto de inscrição do IBGE vinculado à vaga e entregar o formulário de inscrição preenchido e assinado até sexta-feira (10/3). A taxa de inscrição é gratuita. O processo seletivo terá análise de títulos.



Esse processo seletivo complementa ao que foi aberto em 2021 que ofertava mais de 6 mil vagas para os mesmos cargos. Edital de abertura foi publicado na última segunda-feira (6/2). Aprovados trabalharam nas pesquisas que constam no calendário de divulgação mensal do IBGE.



*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes