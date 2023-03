Tribunal de Justiça do Maranhão lança concurso com 88 vagas em cartórios

(foto: Freepik/Divulgação)





Consoante ao edital, os notários e os registradores têm direito, a título de remuneração, aos emolumentos fixados na Lei de Custas e Emolumentos do Estado do Maranhão e nas leis específicas em vigor, a serem pagos pelo interessado no ato do requerimento ou no da apresentação do título, bem como o ressarcimento por eventuais atos gratuitos praticados.



As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no período entre 3 de maio de 2023 a 22 de maio de 2023, no



*Estagiária sob supervisão de Thays Martins As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no período entre 3 de maio de 2023 a 22 de maio de 2023, no site da banca organizadora da seleção, o Instituto Consuplan. O valor da inscrição é de R$ 382,50. O pedido de isenção da taxa pode ser requerido até 6 de abril de 2023 por meio da página oficial do certame.*Estagiária sob supervisão de Thays Martins

Foi publicado o edital de abertura do concurso público para preenchimento de 88 vagas do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA). Do total de oportunidades, 57 serão para candidatos inscritos no critério de provimento e 31 para candidatos inscritos no critério de remoção.O certame compreenderá as seguintes fases: prova objetiva de seleção; prova escrita e prática; comprovação dos requisitos para outorga de delegações; prova oral; exame de títulos.A aplicação da prova objetiva de seleção, primeira etapa do concurso, está marcada para 6 de julho de 2023, em dois turnos.