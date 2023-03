TRT-BA divulga resultado definitivo das provas do certame

(foto: Agência Brasil/ Divulgação)

Os aprovados na seleção receberão a remuneração inicial de R$ 12.455,30, para os cargos de analista, e R$ 7.591,37, para os cargos de técnico acrescidos de benefícios.

*Estagiária sob supervisão de Thays Martins

O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, com sede na Bahia, divulgou os resultados definitivos das provas objetivas e discursivas do certame que oferece vagas de nível médio e superior em diversas especialidades para formação de cadastro reserva. Os candidatos poderão verificar seus resultados no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca organizadora do concurso.As respostas dos recursos referentes aos resultados das provas serão levadas ao conhecimento dos candidatos inscritos no concurso, por meio da página oficial da seleção. Elas ficarão disponíveis pelo prazo de sete dias a contar da data de sua divulgação, na última terça-feira (7/3).O documento também convoca os candidatos ao cargo de técnico judiciário - área administrativa - especialidade agente da polícia judicial (R18), habilitados na prova discursiva-redação, para a realização do teste de aptidão física.