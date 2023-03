Concurso SEE-DF: Retificação muda data de divulgação da avaliação de títulos

edital da SEE-DF , lançado em junho de 2022, oferta 2.254 oportunidades para diversos cargos de nível superior, destinadas a carreira de magistério. Os aprovados receberão a remuneração inicial que varia entre R$ 4.076,99 e R$ 5.497,13. As chances foram distribuídas entre os cargos de professor de educação básica, pedagogo e analista de gestão educacional da carreira assistência à educação.

A lotação dos candidatos aprovados, nomeados e empossados será em uma das Sedes Administrativas da Secretaria de Educação ou das Unidades Escolares, da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, de acordo com a natureza e as atribuições dos cargos e as necessidades da Secretaria.





A aplicação das provas objetivas e discursivas para o cargo de pedagogo ocorreu em 9 de outubro de 2022; e para gestor, em 16 de outubro. Na prova objetiva, os participantes responderam as 120 questões, das quais 40 foram de conhecimentos básicos, 30 de conhecimentos complementares e 50 de conhecimentos específicos.





O prazo de validade do concurso público é de dois anos, contados da data da publicação da homologação do resultado final do concurso no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da SEEDF.