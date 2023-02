Polícia Federal prorroga validade do concurso para setembro de 2023

(foto: POLÍCIA FEDERAL/DIVULGAÇÃO)



Polícia Federal prorrogou a validade do concurso realizado em 2021, destinado ao provimento de vagas nas carreiras de escrivão, agente, delegado e papiloscopista. O certame teria a vigência finalizada no dia 15 de março, mas com a mudança, o edital segue válido até 15 de setembro deste ano.

A prorrogação possibilita que mais candidatos aprovados sejam chamados para a nomeação. O assunto também já havia sido comentado pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, que falou sobre a intenção de convocar mais aprovados no certame.









A mudança na data de validade do concurso da PF foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (28/2). Confira os detalhes clicando aqui.

Foram ofertadas 1.500 oportunidades no certame da PF, destinadas aos cargos de escrivão, agente de polícia, delegado e papiloscopista. As carreiras exigem diploma de nível superior completo em qualquer área de formação, com exceção do posto de delegado, que exige graduação em direito, especificamente.





Organizado pelo Cebraspe , o concurso contou com mais de 320 mil inscrições . Desse total, foram 321.615 na ampla concorrência, 3.263 para deficientes e 52.328 nas cotas. Veja a lista completa:

Delegado da Polícia Federal: 27.751

Agente de Polícia Federal: 222.631

Escrivão da Polícia Federal: 53.611

Papiloscopista da Polícia Federal: 17.622