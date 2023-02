Auditores de atividades urbanas do DF: Iades publica gabaritos

Foram publicados os gabaritos preliminares das provas objetivas do concurso público para auditores de atividades urbanas do Distrito Federal. Os documentos estão disponíveis no site da banca examinadora, Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades).

Os exames foram aplicados neste domingo (26/2). Os candidatos poderão interpor recursos a partir desta segunda (27), até as 22h do dia 3 de março. Para isso, os participantes deverão acessar a aba "ambiente do candidato" e protocolar o recurso administrativo no site do Iades.