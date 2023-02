Vagas em concursos! Mais de 19,4 mil abertas em todo o país

(foto: Freepik/Reprodução) Dizem que o ano só começa mesmo após o carnaval, certo? Brincadeira à parte, depois da folia, listamos concursos públicos que estão abertos nesta semana. Os certames contemplam mais de 19,4 mil vagas, além de cadastro de reserva. São oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Confira as chances abaixo:

PMDF









O período de inscrições do concurso público para soldados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) já começou. Os interessados podem se inscrever por meio do site da banca organizadora, o Instituto AOCP, até 10 de abril. O valor da taxa de inscrição é de R$ 85. Saiba mais!

Controladoria-Geral do DF









Petrobras







A Petrobras tornou público o edital de abertura do processo seletivo para provimento de vagas e formação de cadastro reserva em cargos de nível médio e técnico. São ofertadas 1.492 vagas, entre imediatas e cadastro de reserva. Será admitida a inscrição somente via internet, no site da banca organizadora, o Cebraspe, solicitada até 17 de março. Saiba mais! IFMT







O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) tornou público novo edital de abertura de concurso público. O objetivo é selecionar candidatos para o provimento de três vagas da carreira do magistério do ensino básico, técnico e tecnológico. O período de inscrição vai até 9 de março. Saiba mais! Guarda Civil de Ribeirão Preto







A Guarda Civil Metropolitana do Município de Ribeirão Preto, em São Paulo, lançou o edital do concurso público para o cargo de guarda civil metropolitano 2ª Classe. O total de vagas chega a 120 e são distribuídas para homens e mulheres. Deste quantitativo, 60 vagas são imediatas e outras 60 vagas para cadastro reserva. O período de inscrições ficará aberto até 8 de março. Saiba mais! TJSP







O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) publicou edital de novo concurso público com a oferta de 400 oportunidades destinadas ao cargo de escrevente técnico judiciário. Para assumir a carreira, é necessário ter concluído ensino médio completo. As inscrições vão até 18 de março. Saiba mais! Prefeitura de Criciúma







Foi publicado o edital do concurso público da Prefeitura de Criciúma, localizada no estado de Santa Catarina. No total, são 122 oportunidades para todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio e superior). As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até 2 de março. Saiba mais! DPE-PA







A Defensoria Pública do estado do Pará (DPE-PA) tornou público o edital de abertura do concurso público para preenchimento do quadro de servidores. São 25 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva. Todas as oportunidades são de nível superior, cujo salário inicial ofertado é de R$ 6.911,80. Os interessados em participar do certame poderão se inscrever até 7 de março. Saiba mais! UFFS



A Universidade Federal da Fronteira do Sul (UFFS) publicou edital de novo concurso público destinado ao provimento de 28 vagas para técnico administrativo em educação, distribuídas entre diversas áreas de atuação. O período para se inscrever vai até o dia 6 de março. Saiba mais!

Estão abertas as inscrições do concurso público da Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF). Os interessados podem realizar sua inscrição por meio do site do Cebraspe, banca organizadora do certame, até o dia 8 de março. São ofertadas 87 vagas imediatas e 147 para formação de cadastro de reserva para duas especialidades do cargo de auditor de controle interno: finanças e controle, e planejamento e orçamento. Saiba mais!

Alema









A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão (Alema) tornou pública a realização de concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva (CR) para cargos de nível médio e superior. Os salários variam de R$ 3.619,48 a R$ 15.454,89. As inscrições estarão disponíveis no período entre 27 de fevereiro e 10 de abril, no site da FGV. Saiba mais!

Seduc-TO









A Secretaria de Educação do Estado do Tocantins (Seduc-TO) lançou edital de abertura de um novo concurso público. O certame abriu 5.164 vagas para os cargos professor regente, coordenador pedagógico e orientador educacional e professor regente (na educação indígena). As inscrições estão abertas e vão até 16 de março. Saiba mais!

MPSP









O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) abriu o 95º concurso de ingresso na carreira do órgão. As inscrições estão abertas e permanecerão disponíveis até o dia 18 de março. Ao todo, são ofertadas 75 oportunidades, mais as que eventualmente surgirem até a publicação do resultado da fase preambular do certame. Saiba mais!

IFRJ









Foi divulgado o edital de abertura do concurso público do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ). A seleção oferta 11 vagas em cargos efetivos integrantes da carreira dos técnico-administrativos em educação. A remuneração inicial varia de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66 — mais benefícios. As inscrições poderão ser feitas a partir de 6 de março até o dia 9 de abril. Saiba mais!

Banco do Brasil









Estão abertas as inscrições para o concurso público do Banco do Brasil (BB), e estarão disponíveis até o dia 24 de fevereiro. O edital oferta 6 mil vagas para todos os estados e o Distrito Federal. Do quantitativo de vagas abertas, 4 mil são de provimento imediato e 2 mil são para formação de cadastro reserva. Os aprovados receberão salários iniciais de R$ 5.436,03, sendo R$ 3.622,23 de vencimento inicial, R$ 1.014,42 de auxílio-alimentação/refeição e R$ 799,38 de cesta alimentação. Saiba mais!

CBM-RJ









O período de inscrição do concurso do Corpo de Bombeiros Militar do estado do Rio de Janeiro (CBM/RJ) foi aberto. São ofertadas 800 vagas, sendo 670 para soldados e 130 para sargentos músicos da corporação. Será possível se inscrever até 12 de março. A corporação oferece remuneração de R$ 2.791,72 para soldado e de R$ 5.056,46. Saiba mais!

Polícia Militar do RN









O concurso para a Polícia Militar do Rio Grande do Norte oferta 1.158 vagas para soldados. As oportunidades são para ingresso no Curso de Formação de Praças (CFP), com 1.128 oportunidades, e no Curso de Formação de Praças Músicos, com 30 vagas. As inscrições podem ser feitas até 22 de fevereiro de 2023. Aprovados receberão uma bolsa de R$ 1.302 durante o curso de capacitação. Saiba mais!

Marinha









O Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil lançou edital de abertura do concurso de admissão ao curso de formação de soldados fuzileiros navais para as turmas I e II/2024. Ao todo, a seleção oferta 1.080 vagas, das quais 840 vagas são para o Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves, sendo 96 oportunidades para mulheres e 744 para homens das regiões Sul e Sudeste, além de 240 vagas destinadas para o Centro de Instrução e Adestramento de Brasília (CIAB). As inscrições estarão abertas até 2 de março. Saiba mais!

IFPR









O Instituto Federal do Paraná (IFPR) abriu novo concurso para provimento de 183 vagas de docentes e técnicos administrativos em educação (TAE). Os interessados podem se inscrever por meio do site do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (NC/UFPR), banca organizadora do certame. As inscrições estarão abertas até 16 de março. Os salários iniciais variam de R$ 1.945,07 a R$ 8.361,33, de acordo com a carreira e o cargo escolhido. Saiba mais!

Procuradoria Geral do Município de Niterói









A Procuradoria Geral do Município de Niterói, no Rio de Janeiro, tornou público o edital de abertura do concurso para o provimento de vagas de nível superior e médio. O valor da remuneração inicial varia entre R$ 2.846,86 a R$ 6.838,92 e será acrescido de auxílio alimentação. São ofertadas 29 vagas imediatas, bem como formação de cadastro reserva que, ao todo, somam 1.300 chances. O período de inscrições ficará aberto até 9 de março. Saiba mais!

Iases