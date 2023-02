Mercantil abre 300 vagas de estágio para 2023

Mercantil oferece bolsa estágio inicial de R$1.859,40, sendo esse valor reajustado para R$2.036,79 após 90 dias (foto: Banco Mercantil/Divulgação )









O Banco Mercantil do Brasil lançou seu Programa de Estágio 2023, com a abertura de 300 vagas em Belo Horizonte e em outras cidades do Brasil, nas quais o Banco possui agências. Inicialmente, 60 dessas vagas já foram ocupadas por estagiários que já estavam inscritos no Programa de 2022. As outras 240 contratações serão realizadas a partir de março, até o final do ano. As oportunidades são para estudantes de nível superior, a partir do 1º período, nas seguintes áreas: Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Sistemas de Informação, Ciências da Computação, Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Estatística, Marketing, Psicologia, entre outras.





O Mercantil oferece bolsa estágio inicial de R$1.859,40, sendo esse valor reajustado para R$2.036,79 após 90 dias. Os selecionados para o programa ainda recebem outros benefícios, como vale-transporte, seguro de acidentes pessoais, acesso ao Gympass e inclusão no Programa Meu Bem-Estar.





Para preencher uma das vagas que acabaram de ser abertas nos setores administrativos (Belo Horizonte) ou em agências, os candidatos precisam se cadastrar em http://programadeestagiomb.com.br/ e posteriormente serem aprovados no processo seletivo, que é composto de cinco etapas: inscrição, teste de raciocínio lógico, entrevista coletiva, painel com o gestor e avaliação comportamental.





Segundo Cássio Laignier, coordenador de Recrutamento e Seleção do Banco Mercantil, os interessados devem preencher alguns requisitos: ter disponibilidade para cumprir o período regulamentar do estágio (preferencialmente 2 anos), disponibilidade para estagiar por seis horas por dia (manhã ou tarde) e ter bons conhecimentos em pacote office.





O gestor revela ainda os perfis mais valorizados pelo Mercantil. "Buscamos profissionais que estejam alinhados aos nossos valores: Que viva o cliente, que tenha brilho nos olhos, que acredite que resultado consistente é resultado sustentável, que acredite que gente é o que move a gente, saiba lidar com as diferenças, seja proativo, vai lá e faz, e que tenha ética", orienta.





Além disso, Cássio destaca que o Mercantil oferece um ambiente colaborativo, que investe e respeita a diversidade e abre oportunidades para que o estagiário cresça, seja contratado e tenha chances de construir uma carreira bem-sucedida no próprio Banco.





"No Mercantil, os estagiários são incluídos em todas as rotinas. Isso faz com eles realmente aprendam e coloquem em prática seus novos conhecimentos. Tudo isso em um Banco respeitoso e acolhedor, recentemente escolhido como um dos melhores locais para se trabalhar em Minas Gerais", orgulha-se.





Os interessados em trabalhar na tradicional instituição financeira devem se cadastrar em http://programadeestagiomb.com.br/ . "Mesmo que não selecionados inicialmente, os currículos ficam em nosso banco de talentos e os candidatos podem ser chamados posteriormente", finaliza o coordenador de Recrutamento e Seleção do Banco Mercantil do Brasil.