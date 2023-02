Concurso INSS: inscrições para o curso de formação se encerram hoje

(foto: Divulgação)





Encerra-se, nesta sexta-feira (17/2), o período para se matricular no curso de formação do concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) . A matrícula deverá ser efetuada, exclusivamente, via internet, no site do Cebraspe, banca organizadora do certame.O curso de formação em caráter eliminatório e classificatório é inédito na história dos certames do INSS. a etapa será realizada no período entre 6 de março e 5 de abril. O curso será presencial em nove capitais, dentra elas Brasília (DF), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ). A carga horária e de até 180 horas e, durante este período, o candidato matriculado receberá remuneração relativa à metade do salário do cargo. Saiba mais aqui sobre a etapa! Após o curso, os candidatos serão submetido a prova objetiva composta de 120 itens e prova discursiva composta de duas questões discursivas. Ambos os exames serão aplicadas na data provável de 9 de abril de 2023, às 8 horas (horário oficial de Brasília/DF), para todos os candidatos.