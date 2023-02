Alema lança concurso público com remuneração de até R$ 15,4 mil

Leia aqui o edital completo

Ao todo são ofertas 66 vagas, sendo duas vagas para o cargo de consultor legislativo especial, 53 vagas para o cargo de técnico de gestão administrativa e 11 vagas para o cargo de assistente legislativo administrativo.

O certame será composto pelas seguintes etapas:

Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para os candidatos a todos os cargos;

Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para os candidatos aos cargos de consultor legislativo especial e técnico de gestão administrativa (todas as especialidades);

Avaliação de Títulos, de caráter classificatório, para os candidatos ao cargo de consultor legislativo especial;

Prova Prática, de caráter eliminatório e classificatório, para os candidatos ao cargo de Tradutor e Intérprete de Libras.

Para os cargos de nível médio e para os cargos de nível superior, a prova objetiva será composta por 60 questões de múltipla escolha, sendo 60 pontos a pontuação máxima obtida no exame. A prova objetiva e a prova discursiva serão realizadas na cidade de São Luís/MA, no dia 20 de agosto de 2023 nos turnos matutino e vespertino a depender do cargo.









As inscrições para o concurso público estarão abertas no período de 27 de fevereiro de 2023 a 10 de abril de 2023. Para efetuar sua inscrição, o interessado deverá acessar o site da FGV, banca organizadora.



*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco