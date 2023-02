R$ 13,7 mil: Concurso da Controladoria Geral do DF abre inscrições

(foto: MARCELO FERREIRA/CB/D.A PRESS)

São 87 vagas imediatas e 147 cadastros de reserva para duas especialidades de auditor de controle interno: finanças e controle, e planejamento e orçamento.





Compõem esta seleção: provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; avaliação de títulos, de caráter classificatório; sindicância de vida pregressa, de caráter eliminatório; curso de formação profissional, de caráter eliminatório e classificatório.





As provas terão cinco horas de duração e estão marcadas para:

16 de abril de 2023, no período da tarde, para o cargo auditor de controle interno do Distrito Federal – especialidade: finanças e controle; e

23 de abril de 2023, no período da manhã, para o cargo de auditor de controle interno do Distrito Federal – especialidade: planejamento e orçamento

A remuneração inicial é de R$ 13.700 e a jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Os candidatos nomeados estarão subordinados ao Regime Jurídico Único dos Servidores Civis do Distrito Federal (Lei Complementar nº 840/2011) e à Lei nº 4.448/2009.



*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco

Foi aberto, nesta quarta-feira (15/2), o período de inscrições do concurso público da Controladoria Geral do Distrito Federal (CGDF) . Os interessados podem realizar sua incrição por meio do site do Cebraspe, banca organizadora do certame. O período de inscrição fica aberto até 8 de março de 2023. A taxa de inscrição é de R$ 279,40.