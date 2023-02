Seduc TO: mulheres de programas de aleitamento podem ser isentas

(foto: Freepik/Divulgação)





O concurso público será realizado em etapa única e abrangerá as seguintes fases para todos os cargos: prova objetiva, prova escrita discursiva, avaliação de títulos e perícia médica dos candidatos que se declararem com deficiência. As provas serão aplicadas nas cidades de Araguaína, Araguatins, Arraias, Gurupi, Miracema do Tocantins, Palmas e Paraíso do Tocantins, em 11 de junho de 2023. "A isenção da taxa de inscrição relativa a Lei nº 3.459 de 17 de abril de 2019 fica condicionada à comprovação de contribuição em programas de aleitamento materno no período de 2 (dois) anos anteriores ao da publicação do edital do concurso público. A comprovação de doação de leite materno será feita por meio de apresentação de documento expedido pela entidade coletora, no qual deverá constar o nome completo da doadora, CPF e os dados referentes à doação, que serão apresentados no ato da inscrição", afirma o documento É importante frisar que o período de inscrições do certame ainda está aberto. Para efetuar sua inscrição, o interessado deverá acessar, via internet, o site da banca organizadora, o FGV, até 16 de março de 2023. O valor da taxa de inscrições é de R$ 150,00. Candidatos ao cargo de professor regente (na educação indígena) serão isento da taxa de inscrição.Do total de vagas, 4.508 são destinadas para professor regente; 249 para coordenador pedagógico; 264 para orientador educacional e 143 para professor regente (na educação indígena). As oportunidades são todas de nível superior. A remuneração é de R$ 4.826,20.O concurso público será realizado em etapa única e abrangerá as seguintes fases para todos os cargos: prova objetiva, prova escrita discursiva, avaliação de títulos e perícia médica dos candidatos que se declararem com deficiência. As provas serão aplicadas nas cidades de Araguaína, Araguatins, Arraias, Gurupi, Miracema do Tocantins, Palmas e Paraíso do Tocantins, em 11 de junho de 2023.

Foi publicada a primeira retificação do concurso da Secretaria da Educação do Estado do Tocantins (Seduc-TO) , que oferta 5.164 vagas para a carreiras dos profissionais da educação básica pública do estado. O documento está disponível na página oficial do certame.As mudanças é referente a isenção da taxa de inscrição. Agora, além dos candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), mulheres que tenham participado de programas de direcionamentos ao aleitamento materno poderão solitar a isenção da taxa de inscrição.