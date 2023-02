Secretaria de Educação do DF divulga resultado das provas do concurso

(foto: Marcelo Ferreira/CB-D.A Press)

O concurso oferta 4.254 vagas para diversos cargos de nível superior. Desse quantitativo, 776 vagas foram de preenchimento imediato, e 3.104 foram para formação de cadastro de reserva para o cargo de professor de educação básica; 20 vagas imediatas e 80 de cadastro reserva para pedagogo; e 16 vagas imediatas e 258 de cadastro reserva para gestor em políticas públicas.





Justiça suspende concurso da Secretaria de Educação do DF por não atender os critérios de acessibilidade a pessoas surdas Organizado pelo Instituto Quadrix, o certame registrou 93.501 mil inscrições, sendo 89 candidatos com deficiência auditiva. Os aprovados receberão salário inicial entre R$ 4.076,99 e R$ 5.497,13.

Organizado pelo Instituto Quadrix, o certame registrou 93.501 mil inscrições, sendo 89 candidatos com deficiência auditiva. Os aprovados receberão salário inicial entre R$ 4.076,99 e R$ 5.497,13.



*Estagiária sob supervisão de Thays Martins

O Instituto Quadrix, banca organizadora do concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE-DF), disponibilizou o resultado das provas objetiva e discursiva . A relação dos candidatos habilitados nos dois exames está disponível na página oficial do certame. A lista segue a seguinte ordem: código/cargo, número de inscrição, nome, pontos em cada área de conhecimento da prova objetiva, nota da prova objetiva, nota da prova discursiva, total de pontos nas provas objetiva e discursiva e classificação preliminar.