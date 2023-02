Edital do concurso para a PMDF é retificado, inscrições abrem amanhã (14/2)

(foto: Freepik/Divulgação)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) retificou o edital de abertura do concurso público que oferta 2.100 vagas para o cargo de soldado (com remuneração de R$ 6.081,28) . As alterações foram publicadas na edição desta segunda-feira (13/2) do Diário Oficial do DF, que de acordo com o documento, foi alterado o período de inscrição, além de outros detalhes importantes sobre o concurso.



Agora, o período para a realização das inscrições será a partir de 14 de fevereiro até 10 de abril. O prazo teve sua abertura adiantada, visto ser previsto somente para 7 de março. Cabe frisar também que o período para solicitação da isenção da taxa de inscrição, de R$ 85, já está aberto e fica assim até 16 de fevereiro.

Confira aqui os requisitos exigidos no certame.



Além da mudança referentes ao cronograma do edital, foi modificado também os exercícios do teste de aptidão física (TAF) confira o que mudou:

Barra fixa (para candidatos do sexo masculino): performance mínima de 6 repetições (anteriormente eram 8 repetições);

Barra estática (para candidatas do sexo feminino): performance mínima de 15 segundos (anteriormente eram 20 segundos);

Abdominal tipo remador:

Homens: performance mínima de 35 repetições (anteriormente eram de 41 repetições);

Mulheres: performance mínima de 28 repetições (anteriormente eram de 35 repetições);

Corrida

Homens: performance mínima de 2.400 m em 12 minutos (antes eram 2.600 m em 12 minutos)

Mulheres: performance mínima de 2.200 m em 12 minutos (antes eram de 2.100 m em 12 minutos).