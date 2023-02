Concursos do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto estão com inscrições abertas

Interessados devem se inscrever no próprio site do HC. A seguir detalhes sobre cada uma das seleções.

O valor do salário é de R$ 2.648,17, acrescidos de auxílio-alimentação mensal de R$ 360 e vale-transporte, para jornada de trabalho de 30 horas semanais.É ofertada uma vaga para este cargo. O período de inscrições será encerrado em 17 de fevereiro. Para se inscrever o interessado deve ter diploma de graduação de médico expedido por escola oficial ou reconhecida; ter certificado de conclusão de residência médica em psiquiatria, credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) ou título de especialista em psiquiatria emitido pela Associação Médica Brasileira (AMB); ter carteira do conselho de classe (Cremesp) devidamente atualizada.Os candidatos serão submetidos a uma prova dissertativa contendo 18 questões, cujas respostas serão abertas. Os itens abrangerão: raciocínio clínico, hipóteses e condutas diagnósticas, conteúdo científico e argumentos de resposta. Eles também farão uma prova objetiva constituída de 10 questões de múltipla escolha. A aplicação dois exames está prevista para 2 de março. Aprovados e nomeados farão jus a uma remuneração de R$ 5.372,84, mais benefícios, para uma carga horária semanal de 20 horas. Leia aqui o edital completo.

Cirurgião plástico





*Estagiária sob supervisão de Thays Martins





Assim como os demais, o certame oferta somente uma vaga. O concurso será composto por uma prova dissertativa e uma prova objetiva. O primeiro exame é composto por 18 questões com questões abertas; já o segundo contará com 10 questões de múltipla escolha. Ambas as provas serão aplicadas em 2 de março. Confira aqui o edital!O salário de um cirurgião plástico é de R$ 5.372,84, além de auxílio-alimentação mensal de R$ 360 e vale-transporte. A carga horária é de 20 horas semanais.São pré-requisitos: ter diploma de graduação de médico expedido por escola oficial ou reconhecida; ter certificado de conclusão de residência médica em psiquiatria, credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) ou título de especialista em psiquiatria emitido pela Associação Médica Brasileira (AMB); ter carteira do conselho de classe (Cremesp) devidamente atualizada. Interessados podem se inscrever até 17 de fevereiro.