Concurso Seduc-TO: edital é publicado com mais de 5.000 vagas

A prova objetiva composta por 60 questões de múltipla escolha , sendo 20 de conhecimentos básicos e 40 de conhecimentos específicos. Já a prova escrita discursiva constará de uma redação, que valerá 30 pontos. As provas serão aplicadas nas cidades de Araguaína, Araguatins, Arraias, Gurupi, Miracema do Tocantins, Palmas e Paraíso do Tocantins, em 11 de junho de 2023.