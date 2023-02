Petrobras lança concurso com 4 mil vagas de níveis médio e técnico

(foto: Tânia Rêgo/ Agência Brasil)

A Petrobras tornou público o edital de abertura do processo seletivo para provimento de vagas e formação de cadastro reserva em cargos de nível médio e técnico. São ofertadas 1.492 vagas, entre imediatas e cadastro de reserva. O edital foi publicado na edição desta quinta-feira (9/2) Diário Oficial da União (DOU).Será admitida a inscrição somente via internet, no site da banca organizadora, o Cebraspe, solicitada no período entre 15 de fevereiro e 17 de março. O valor da taxa de inscrição é de R$ 62,79.



As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, valerão 100 pontos e abrangerão os objetos de avaliação constantes e terão a duração de quatro horas. Cada prova objetiva será constituída de itens para julgamento, agrupados por comandos que deverão ser respeitados. O julgamento de cada item será certo ou errado, de acordo com o comando a que se refere o item. A aplicação do exame está prevista para 30 de abril.

Cargos e vagas

Ênfase 1: Enfermagem do Trabalho – 5 vagas imediatas + 15 vagas de CR;

Ênfase 2: Inspeção de Equipamentos e Instalações – 11 vagas imediatas 33 vagas CR;

Ênfase 3: Logística de Transportes – Controle – 6 vagas imediatas 18 vagas CR;

Ênfase 4: Manutenção – Elétrica – 41 vagas imediatas 123 vagas CR;

Ênfase 5: Manutenção – Instrumentação – 55 vagas imediatas 165 vagas CR;

Ênfase 6: Manutenção – Mecânica – 66 vagas imediatas 198 vagas CR;

Ênfase 7: Operação – 114 vagas imediatas 342 vagas CR;

Ênfase 8: Operação de Lastro – 24 vagas imediatas 72 vagas CR;

Ênfase 9: Projetos, Construção e Montagem – Elétrica – 4 vagas imediatas 12 vagas CR;

Ênfase 10: Projetos, Construção e Montagem – Mecânica – 5 vagas imediatas 15 vagas CR;

Ênfase 11: Segurança do Trabalho – 36 vagas imediatas 108 vagas CR; e

Ênfase 12: Suprimento de Bens e Serviços – Administração – 6 vagas imediatas 18 vagas CR.

O valor dos ganhos mensais é de R$ 3.294,36, mas com garantia de remuneração mínima de R$ 5.563,90.



*Estagiária sob supervisão de Thays Martins