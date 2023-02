Iges-DF está com inscrições abertas para médico e técnico de higiene dental

(foto: Divulgação/Iges-DF)

O Processo Seletivo para provimento de vaga e formação de cadastro reserva do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) está com inscrições abertas até 17 de fevereiro. As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente via internet, no site oficial do Iges-DF Há chances para o cargo de médico I (alergista, cirurgião geral, endocrinologista e metabologista, infecctologista, oftalmologista, reumatologista e gastroenterologista), médico II (cardiologista, hematologista e hemoterapeuta, neurocirurgião, oncologista, psiquiatra, radiologista intervencionista, emergencista, neonatologista), além de técnico de higiene dental.O processo seletivo é composto por análise curricular, avaliação comportamental, entrevista por competência e avaliação de conhecimentos. Todas de caráter eliminatório e classificatório.A remuneração ofertada varia de acordo com o cargo. Podendo chegar até R$ 14.617,01. Além da remuneração bruta também serão acrescidos auxílio-transporte e alimentação (a depender da carga horária)

O Iges-DF é responsável pela gestão do Hospital de Base, Hospital Regional de Santa Maria e pelas Unidades de Pronto Atendimento do Distrito Federal (UPAs).

*Estagiária sob supervisão de Thays Martins