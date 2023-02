Emprego: Sine tem 8.700 vagas disponíveis em Minas Gerais

Os interessados devem comparecer a um dos postos do Sine com documento de identidade e carteira de trabalho. (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG)









O posto com mais vagas é o Sine Uberlândia que, sozinho, oferece 2.201 oortunidades, seguido por Belo Horizonte (877), Ituiutaba (392), Pedro Leopoldo (329) e Itabirito (290).





Em Belo Horizonte, a ocupação mais procurada é de motorista de carro de passeio (148 vagas).

Do total, 371 estão reservadas para pessoas com deficiência.





No Painel de Informações sobre o Sine/MG é possível consultar as vagas por unidade e ocupação, assim como no aplicativo Sine Fácil, para Android e iOS, ou o Portal Emprega Brasil.





Os interessados devem comparecer a um dos postos do Sine com documento de identidade e carteira de trabalho.

Em Belo Horizonte, existem postos no BH Resolve , na Região Central, no Barreiro e Venda Nova. Para o atendimento no Sine BH Resolve, é necessário fazer o agendamento no site da prefeitura.





O Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Minas Gerais está disponibilizando mais de 8,7 mil vagas de emprego em 133 unidades do estado. A maior parte delas, no Triângulo Mineiro.