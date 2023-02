Concurso AGU: último dia para se inscrever a 300 vagas

(foto: Divulgação/AGU)

Os editais foram publicados em dezembro de 2022, no Diário Oficial da União (DOU), e juntos ofertam 300 vagas de nível superior e com salário inicial de R$ 21.014,49. Há chances para:

Do total de oportunidades, em cada uma das seleções, 75 chances são de ampla concorrência, cinco para candidatos com deficiência e 20 para candidatos negros. São ofecidas também vagas para formação de cadastro reserva.



O concurso é composto por prova objetiva, discursiva e oral. Os exames serão realizados nas 27 capitais do país. A prova objetiva para advogado da União está marcada para 30 de abril de 2023. Para os cargos de procurador federal e da fazenda nacional, as provas estão previstas para 7 e 21 de maio de 2023, respectativamente.







*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco

Interessados em participar no concurso da Advocacia Geral da União (AGU) têm até as 18h, desta terça-feira (7/2), para realizar a sua inscrição, por meio do site da banca organizadora, o Cebraspe. A taxa de inscrição é de R$ 180.A seleção tem como requisito: ter graduação em direito, registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e comprovação de, no mínimo, dois anos de prática forense.