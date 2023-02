Concurso MPBA: Comissão do certame prorroga prazo de inscrições

(foto: Freepik/Divulgação)

A comissão do VI concurso público do Ministério Público da Bahia prorrogou o período de inscrições. Agora, As inscrições poderão ser realizadas até as 16h do dia 9 de fevereiro, no site do Instituto Consuplan, banca organizadora da seleção.

"Por consequência da prorrogação das inscrições, ficam igualmente prorrogados, também para o dia 9 de fevereiro de 2023, os prazos previstos nos subitens 6.5, 8.11 e 13.4 do edital nº. 2.650, de 16 de dezembro de 2022", informa o comunicado que divulgou a comissão, publicado na última segunda-feira (6/2) no site do Instituto Consuplan.

Os valores das taxas de inscrição são: R$ 80 para assistente técnico-administrativo e R$ 120 para analista técnico. O boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição poderá ser impresso até o último dia da inscriçõa, sendo o pagamento efetuado no mesmo dia, impreterivelmente.

O certame oferta 13 vagas para o cargo de analista técnico, de nível superior, bem como daquelas que vierem a surgir no período de validade da seleção. Também são oferecidas oportunidades para formação de cadastro de reserva para o cargo de assistente técnico-administrativo, de nível médio.



Compõem esta seleção: prova objetiva e redação, ambas de caráter eliminatório e classificatório, para ambos os cargos. Também terá avaliação de títulos, apenas de caráter classificatório, para o cargo de analista técnico.

A aplicação das provas objetiva e discursiva está marcada para 5 de março de 2023 em Salvador/BA. O exame objetivo será composto por questões de múltipla escolha; 60 itens para o cargo assistente técnico-administrativo e 70 questãoes para o cargo de analista técnico.

Os salários ofertados variam entre R$ 3.316,22 (nível médio) e 6.154,13 (nível superior).



*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader