Guarda Civil de Ribeirão Preto/SP lança concurso com 120 vagas

(foto: Guilherme Sircili/ Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto)

A Guarda Civil Metropolitana do Município de Ribeirão Preto, em São Paulo, lançou, na última sexta-feira (3/2), o edital do concurso público para o cargo de guarda civil metropolitano 2ª Classe. O total de vagas chega a 120 e são distribuídas para homens e mulheres. Deste quantitativo, 60 vagas são imediatas e outras 60 vagas para cadastro reserva.



Para se inscrever, os insteressados devem ter ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de categoria “A e B”, idade entre 18 e 35 anos (no ato da inscrição), altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres, entre outras exigências.



O período de inscrições ficará aberto entre 8 de fevereiro a 8 de março. As inscrições devem ser realizadas por meio do site do Instituto Access, banca organizadora do certame. O valor da taxa de inscrições é de R$ 85.

Compõem o certame as seguintes fases:

1ª fase: Prova Objetiva

2ª fase: Aferição de Altura e Teste de Aptidão Física (TAF)

3ª fase: Avaliação Psicológica

4ª fase: Exames Médicos

5ª fase: Investigação Social

A prova objetiva será composta de 50 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas de resposta, sendo uma única correta. O exame será aplicado na data provável de 16 de abril de 2023 na cidade de Ribeirão Preto/SP, ou até em cidades circunvizinhas, caso o número de candidatos seja superior à capacidade das unidades de aplicação.