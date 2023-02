TJSP publica edital com 400 vagas para o cargo de escrevente

(foto: TJSP/Divulgação)



O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) publicou edital de novo concurso público com a oferta de 400 oportunidades destinadas ao cargo de escrevente técnico judiciário. Para assumir a carreira, é necessário ter concluído ensino médio completo.

Os aprovados receberão o salário inicial no valor de R$ 5.480,54, além de auxílio alimentação, auxílio saúde e auxílio transporte, para uma carga horária de 40 horas semanais.









O quantitativo de vagas será dividido entre: ampla concorrência (300 vagas), pessoas com deficiência (20 vagas) e candidatos negros (80 vagas). Os interessados em participar poderão se inscrever a partir de 17 de fevereiro, por meio do site da Fundação Vunesp. O período de inscrições irá 28 de março, ao custo de R$ 81.

Entre as atribuições da carreira, estão: executar atividades relacionadas à organização dos serviços que envolvam as funções de suporte técnico e administrativo às unidades do Tribunal de Justiça; dar andamento em processos judiciais e administrativos; atender ao público interno e externo; elaborar e conferir documentos; controlar a guarda do material de expediente; e atualizar-se quanto à legislação pertinente à área de atuação e normas internas.





Fazem parte da seleção as etapas de provas objetivas e provas práticas. As pessoas que pretenderem concorrer na lista de candidatos negros, terão suas inscrições definitivas no momento das entrevistas com a comissão de heteroidentificação.





A prova objetiva será de caráter eliminatório e classificatório, e terá duração de 5 horas. O exame será composto por 100 questões de múltipla escolha com cinco alternativas cada uma, sendo apenas uma correta. A aplicação está prevista para o dia 28 de maio.





Já a prova prática, de caráter unicamente eliminatório, terá o objetivo de aferir o conhecimento e habilidades do candidato, utilizando o editor de texto em microcomputador do tipo PC, em ambiente gráfico Microsoft Windows. A prova será avaliada na escala de 0 a 10 pontos, sendo aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a cinco pontos.