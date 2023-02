DPE-PA lança concurso para servidores com salários de R$ 6,9 mil

(foto: ASCOM/DPPA)

O certame compreenderá as seguintes fases, todas de responsabilidade da Legalle Concursos:

Prova Escrita Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova Escrita Prático-Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova de Títulos, de caráter classificatório.

As provas escrita objetiva e prático-discursiva serão realizadas nas cidades de Altamira, Belém, Marabá e Santarém, sendo possível ao candidato optar por qualquer área de atuação prevista no edital, independentemente da cidade de lotação. A prova objetiva será composta por 60 questões, valendo um ponto cada iten, e abrangerá os conteúdos de conhecimentos gerais e específicos.



O período de inscrições ficará aberto a partir de 6 de fevereiro até 7 de março. As inscrições devem ser realizadas pela internet, por meio do site da banca organizadora, Legalle Concursos.



A Defensoria Pública do estado do Pará (DPE-PA) tornou público o edital de abertura do concurso público para preenchimento do quadro de servidores. São ofertadas 25 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva.Todas as oportunidades são de nível superior, cujo salário inicial ofertado é de R$ 6.911,80. Das vagas destinadas aos cargos e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 10% para candidatos com deficiência, 30% das vagas a cotas raciais.