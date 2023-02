UFFS abre concurso para técnico administrativo em educação

A Universidade Federal da Fronteira do Sul (UFFS) publicou edital de novo concurso público destinado ao provimento de 28 vagas para técnico administrativo em educação, distribuídas entre as seguintes áreas:

Nível médio/técnico:





Assistente em administração - 17 vagas;

Técnico de laboratório (área de agronomia) - 1 vaga;

Técnico de laboratório (área de biologia) - 1 vaga;

Técnico de laboratório (área de química) - 1 vaga;

Técnico de laboratório (área de saneamento e hidráulica) - 1 vaga;

Técnico de tecnologia da informação - 1 vaga;

Técnico em agropecuária - 1 vaga;

Técnico em radiologia - 1 vaga.





Nível superior:





Analista de tecnologia da informação - 1 vaga;

Engenheiro (área de elétrica) - 1 vaga;

Engenheiro (área de química) - 1 vaga.

Nutricionista - 1 vaga.





Ao todo, as oportunidades contabilizam 28 vagas. Os salários iniciais variam entre R$ 2.446,96 e R$ 4.180,66, a depender da carreira desejada. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 6 de março, por meio do site da própria Universidade . As taxas são de R$ 80,00 para nível médio e R$ 100,00 para nível superior.