Concurso do TRT de Goiás ultrapassa 40 mil inscritos

(foto: Freepik/Reprodução)



Foi divulgada a quantidade de inscritos no concurso público do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, localizado em Goiás. No total, 42.333 candidatos vão participar do concurso. O cargo mais concorrido é o de técnico judiciário, na área administrativa, com 18.756 inscritos.

Na sequência, a carreira de analista judiciário, na área judiciária, é a segunda mais concorrida, com 9.232 inscritos. O cargo menos concorrido foi o de analista judiciário, na área de estatística, com apenas 57 inscrições.





O TRT de Goiás está com 24 vagas de preenchimento imediato, mais formação de cadastro reserva, para as carreiras de técnico e analista judiciário, em diversas especialidades. Os aprovados no certame serão remunerados com o salário inicial entre R$ 7.591,37 e R$ 14.271,70, a depender do cargo escolhido.









Fazem parte da seleção as etapas de prova objetiva e discursiva , previstas para serem aplicadas em 12 de fevereiro, na cidade de Goiânia. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será composta por 60 questões de múltipla escolha, contendo cinco alternativas, sendo que apenas uma estará correta. Os candidatos terão 4h30 para realizar o exame.

A prova discursiva também será de caráter eliminatório e classificatório, e será aplicada para todos os candidatos no mesmo dia e horário das provas objetivas. Nessa etapa, os candidatos deverão produzir um texto dissertativo-argumentativo sobre um assunto de interesse geral.





Os candidatos para os cargos de nível superior deverão regidir um texto de no mínimo 30 linhas e máximo de 40 linhas. Já os textos dos candidatos de nível médio deverão conter o mínimo de 20 linhas e máximo de 30 linhas.