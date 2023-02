Concurso TJDFT: demanda é de quase 300 candidatos por vaga

(foto: Agência Brasil/Divulgação)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) registrou, ao todo, 7.952 inscrições para o concurso de juiz de direito substituto da justiça do Distrito Federal. O certame oferta 30 oportunidades , portanto a concorrência é de 265,07 candidatos por vaga. A demand a foi divulgada nesta terça-feira (31/1) pelo Cebraspe, banca organizadora do concurso.



Os quase 8 mil inscritos na seleção já podem consultar o local de aplicação da prova objetiva, primeira etapa do certame. A consulta pode ser realizada por meio do site do Cebraspe. O exame terá a duração de cinco horas e será aplicada em 5 de fevereiro, às 8h. A prova objetiva valerá 10 pontos e será composta de 100 questões. Os itens serão do tipo múltipla escolha, com cinco opções (A, B, C, D e E), sendo uma única resposta correta.



Compõem também o certame outras quatro etapas, sendo elas:



2ª etapa: Duas provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório, sob a responsabilidade do TJDFT, com apoio logístico do Cebraspe;

Prova escrita 1 - prova discursiva de questões.

Prova escrita 2 - prova prática de sentenças cível e criminal.

3ª etapa, de caráter eliminatório, com as seguintes fases, sob a responsabilidade do TJDFT:

Fase I - Inscrição definitiva e sindicância da vida pregressa e investigação social;

Fase II - Exame de sanidade física e mental;

Fase III - Exame psicotécnico;

4ª etapa: Prova oral, de caráter eliminatório e classificatório, sob a responsabilidade do TJDFT;

5ª etapa: Avaliação de títulos, de caráter classificatório, sob a responsabilidade do TJDFT.

O prazo de validade do certame é de dois anos, prorrogável, uma única vez, por igual período, contado da data da publicação da homologação do resultado final.



*Estagiária sob supervisão de Thays Martins