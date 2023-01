Concurso Seagri-DF: resultado preliminar das provas objetivas é divulgado

(foto: Freepik/Divulgação)

resultado preliminar das provas objetivas do concurso público da Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (Seagri-DF) encontra-se disponível na página oficial do certame . Os recursos dos candidatos em relação à lista com os nomes dos aprovados poderão ser interpostos até 6 de fevereiro de 2023, por meio do site da banca organizadora, o Instituto Iades.



Os exames, prova objetiva e discursiva (para o cargo de analista), foram aplicados em 8 de janeiro deste ano.



Vale ressaltar que também foi disponibilizada na última segunda-feira (30/1) as justificativas para alterações no gabarito preliminar. Além do gabarito definitivo das provas objetivas.

O resultado final no concurso público será homologado pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e publicado na forma de extrato no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgado no site do Iades em 14 de abril.

São ofertadas 842 vagas, sendo 24 vagas de preenchimento imediato e 618 oportunidades para formação de cadastro de reserva. As chances são destinadas aos cargos de analista de desenvolvimento e fiscalização agropecuária e técnico de desenvolvimento e fiscalização agropecuária em diversas especialidades.



*Estagiária sob supervisão de Thays Martins