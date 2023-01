INSS divulga resultado final das etapas comprobatórias do concurso

As justificativas da banca para o deferimento ou o indeferimento dos recursos interpostos contra o resultado provisório na avaliação biopsicossocial e contra o resultado provisório no procedimento de heteroidentificação estarão à disposição dos candidatos a partir da data provável de 7 de fevereiro de 2023, na página oficial do certame

Sobre o concurso

Segundo a banca, foram registradas 1.023.494 inscrições para as 1 mil vagas imediatas ofertadas para o cargo de técnico do seguro social. O índice de inscritos no certame representa uma pequena queda se comparado com o concurso de 2015, quando a banca registrou 1.043.807 de inscrições.





A seleção oferta o salário de até R$ 5.905,79, composto pelo vencimento básico de R$ 712,61, gratificação de atividade executiva, no valor de R$ 1.140,18, gratificação de desempenho da atividade do seguro social, de até R$ 3.595, além de auxílio-alimentação, no valor de R$ 458.





O concurso é composto ainda por curso de formação. Esta etapa será realizada em nove capitais, entre elas São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. O curso terá carga carga horária de até 180 horas presenciais. O candidato matriculado receberá uma remuneração relativa à metade do salário do cargo.O edital de resultado final na primeira etapa do concurso público e de convocação para matrícula no curso de formação será publicado no Diário Oficial da União e divulgado na internet, no site do Cebraspe, banca organizadora do certame, em 14 de fevereiro de 2023.