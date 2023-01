TRT de Goiás convoca os candidatos para as provas do concurso

(foto: TRT GO/Divulgação)

Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região , localizada em Goiás, convoca os candidatos do concurso para técnico e analista judiciário para as provas objetivas e discursivas. Ao todo, o certame oferta 24 oportunidades imediatas, além de formação de cadastro reserva.

Os aprovados serão remunerados com o salário inicial entre R$ 7.591,37 e R$ 14.271,70, a depender da carreira escolhida. Confira o funcionamento das provas objetivas e discursivas do concurso do TRT GO:

Provas objetivas

As provas objetivas estão marcadas para serem aplicadas na data provável de 12 de fevereiro, na cidade de Goiânia. Os horários estão divididos da seguinte forma:





Período matutino: Provas para os cargos de técnico judiciário, em todas as áreas e especialidades;

Período vespertino: Provas para os cargos de analista judiciário, em todas as áreas e especialidades;





A prova, de caráter eliminatório e classificatório, será composta por 60 questões de múltipla escolha, contendo cinco alternativas, sendo que apenas uma estará correta. Os candidatos terão 4h30 para realizar o exame.

Provas discursivas

A prova discursiva também será de caráter eliminatório e classificatório, e será aplicada para todos os candidatos no mesmo dia e horário das provas objetivas. Nessa etapa, os candidatos deverão produzir um texto dissertativo-argumentativo sobre um assunto de interesse geral.