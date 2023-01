Concurso PGDF: sai resultado final na avaliação de títulos

(foto: PGDF/DIVULGAÇÃO)

O resultado final na avaliação de títulos foi disponibilizado na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota final na avaliação de títulos. A lista com os nomes do aprovados está disponível na edição desta sexta-feira do Diário Oficial do DF (27/1) , a partir da página 74.



As justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos contra o resultado provisório na avaliação de títulos estarão à disposição dos candidatos a partir da data provável de 3 de fevereiro de 2023



Para a avaliação biopsicossocial, a ser realizada no dia 11 de fevereiro de 2023, o candidato deverá observar todas as instruções contidas no edital. Já o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros está marcada para 12 de fevereiro de 2023. O local e o horário de realização das duas etapas estará dsponível no site do Cebraspe, a partir de 6 de fevereiro.

Do certame

Após ser suspenso, o edital do certame foi republicado em abril, com novo cronograma. Os cadastros da seleção, por exemplo, eram para ter si iniciado no dia 4 daquele mês, mas sofreu adiamento, conforme comunicado emitido pelo Cebraspe. O motivo informado foi em razão da necessidade de adequação do cronograma.



O concurso da Procuradoria-geral do Distrito Federal visa contratar 65 procuradores de forma efetiva e imediata. Das vagas, são 32 de ampla concorrência, 13 para pessoas com deficiência, 13 para negros e sete para pessoas de baixa renda.



Para concorrer, é necessário ter curso de nível superior completo em direito, além de registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Os profissionais contratados terão ganhos iniciais de R$ 22.589,59, além de diversos benefícios.





O prazo de validade do concurso será de dois anos.





*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco

A Procuradoria Geral do Distrito Federal (PGDF) tornou público o resultado final na avaliação de títulos referente ao concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de procurador do Distrito Federal, categoria I.O documento também convoca para as fases comprobatórias do certame; para a avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam pessoas com deficiência e a convocação para o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros.