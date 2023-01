Retificação do edital do concurso do Procon-DF altera conteúdo programático

(foto: Acácio Pinheiro/Agencia Brasília)

As alterações foram realizadas em todos os cargos, dentre elas o tópico “Decreto nº 42.590/2021 (aprova o II Plano Distrital de Políticas Públicas para as Mulheres, institui o Comitê de Articulação e Monitoramento e dá outras providências) que foi incluso no subitem 1.1.4 do edital de abertura.





Sobre o concurso O certame oferta 174 vagas para cargos de nível médio e superior. As oportunidades são destinadas aos cargos de técnico de atividades de defesa do consumidor; analista de atividades de defesa do consumidor; e fiscal de defesa do consumidor.



Também foi excluído o conteúdo "2 O Empresário: individual, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, as sociedades empresárias e o empresário rural" do conteúdo exigido para a especialidade de direito e legislação, do cargo de analista.O certame oferta 174 vagas para cargos de nível médio e superior. As oportunidades são destinadas aos cargos de técnico de atividades de defesa do consumidor; analista de atividades de defesa do consumidor; e fiscal de defesa do consumidor.As inscrições ficarão abertas no período entre 17 de fevereiro e 17 de março. Interessados em participar da seleção poderão se inscrever por meio do site do Instituto Quadrix, banca organizadora. O valor da taxa de inscrição é de R$ 80, para o cargo de nível médio e R$ 95, para as carreiras de nível superior.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório e prova discursiva, que consistirá na elaboração de texto dissertativo, com extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30 linhas a respeito de tema relacionado aos conhecimentos básicos. A aplicação dos exames está prevista para 30 de abril.

Consta no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta sexta-feira (27/1) a retificação do edital de abertura do concurso do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF) . Segundo o documento, foram modificados alguns itens presentes no conteúdo programático que compõe o certame.Confira aqui , na página 61, as alterações.