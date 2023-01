MPT convoca candidatos para a prova discursiva do concurso para procurador

(foto: Marcos Santos/USP-Imagens)

A prova discursiva terá duração de cinco horas, somente sendo admitida a consulta ao material previsto no edital de abertura. "É de exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a) levar o material de consulta com as partes não permitidas já isoladas, por grampos ou fita adesiva, de modo a impedir a sua utilização, sob pena de não poder consultá-los", afirma o documento.



O certame visa preencher cinco cargos vagos nas sedes das Procuradorias Regionais do Trabalho da 10ª Região, em Brasília, da 15ª Região, em Campinas, e da 21ª Região, em Natal, e nas Procuradorias do Trabalho nos Municípios de Ji-Paraná/RO e Alta Floresta/MT.



O documento também informa o locais da aplicação das provas, confira a seguir. O exame será aplicado no turno matutino. O fechamento dos portões está marcado para as 8h30.

Locais da prova

1ª Região – Rio de Janeiro/RJ:Procuradoria Regional do Trabalho Da 1ª Região - Rua Santa Luzia, Nº 173,Centro, Rio de Janeiro – RJ.

2ª Região – São Paulo/SP:Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região – Rua Cubatão, Nº 322,Paraíso, São Paulo – SP.

3ª Região – Belo Horizonte/MG: Procuradoria Regional do Trabalho da 3ª Região – Rua Bernardo Guimarães, Nº 1615, Funcionários, Belo Horizonte – MG.



4ª Região – Porto Alegre/RS:Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – Avenida Ipiranga, Nº 6681, Partenon, Prédio 40, Porto Alegre – RS.



5ª Região - Salvador/BA: Procuradoria Regional do Trabalho da 5ª Região – Avenida Sete de Setembro, Nº 2563, Corredor Da Vitória, Salvador – BA.



6ª Região - Recife/PE: Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região – Rua Conselheiro Portela, Nº 531, Espinheiro, Recife – PE. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – Avenida Ipiranga, Nº 6681, Partenon, Prédio 40, Porto Alegre – RS.

7ª Região - Fortaleza/CE: Procuradoria Regional do Trabalho 7º Região - Avenida Almirante Barroso, Nº 466, Praia De Iracema, Fortaleza – CE.



8ª Região - Belém/PA: Procuradoria Regional do Trabalho 8º Região – Avenida Governador José Malcher, Nº 652, Nazaré, Belém – PA.



9ª Região -Curitiba/PR: Procuradoria Regional Do Trabalho 9º Região – Rua Vicente Machado Nº 84, Centro - Curitiba - PR



10ª Região - Brasília/DF: Escola Superior do Ministério Público da União – Sgas Quadra 603, Lote 22, Asa Sul, Brasília – DF.



11ª Região – Manaus/AM: Procuradoria Regional Do Trabalho 11º Região – Avenida Mário Ypiranga Monteiro, Nº 2479, Parque 10 de Novembro, Manaus – AM.

12ª Região – Florianópolis/SC: Procuradoria Regional do Trabalho da 12º Região – Rua Paschoal Apóstolo Pitsica, Nº 4876, Torre Ii, Térreo, Florianópolis – SC.



13ª Região – João Pessoa/PB: Procuradoria Regional do Trabalho da 13º Região – Avenida Almirante Barroso, Nº 234, Centro, João Pessoa – PB.



14ª Região – Porto Velho/RO: Procuradoria Regional do Trabalho da 14ª Região - Avenida Presidente Dutra, Nº 4055, Olaria, Porto Velho – RO. 15ª Região - Campinas/SP: Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Rua Pedro Anderson, Nº 91, Taquaral, Campinas – SP.



16ª Região – São Luís/MA: Procuradoria Regional do Trabalho da 16ª Região – Avenida Atlântica (Antiga Rua das Alpercatas), Quadra 24, Lote 03, S/N, Calhau, São Luís – MA.



17ª Região – Vitória/ES: Procuradoria Regional do Trabalho da 17ª Região – Rua Jose Alexandre Buaiz, Nº 350, Enseada do Suá – Ed. Affinity Work, 10º Andar, Vitória – ES.



18ª Região – Goiânia/GO: Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região - Avenida T-63, Nº 1680, Quadra 572, Lotes 13-17, Esquina Com, Rua C-253, Setor Nova Suíça, Goiânia – GO. 19ª Região - Maceió/AL: Procuradoria Regional do Trabalho da 19ª Região – Rua Professor Lourenço Peixoto, Loteamento Stella Maris, Quadra 36, Nº 90, Jatiúca, Maceió – AL. 20ª Região - Aracaju/SE: Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região – Rua Desembargador Maynard, Nº 72, Cirurgia, Aracaju – SE. 21ª Região - Natal/RN: Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região - Rua Dr. Poty Nóbrega, Nº 1941, Lagoa Nova, Natal – RN. 22ª Região - Teresina/PI: Procuradoria Regional do Trabalho da 22ª Região – Avenida Miguel Rosa, Nº 2862, Centro/Norte, Teresina – PI. 23ª Região - Cuiabá/MT: Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região – Rua Arnaldo LopesSussekind, Nº 236, Jardim Aclimação, Cuiabá – MT.



24ª Região – Campo Grande/MS: Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região – Rua Dr. Paulo Machado, Nº 120, Bairro Royal Park, Campo Grande – MS. Boa Vista/RR: Ministério Público Federal - Rua General Penha Brasil, Nº 1255, São Francisco, Boa Vista – Rr.



Palmas/TO:Procuradoria do Trabalho No Município de Palmas - Quadra 103 Sul, Avenida Lo 01, Conjunto 4, Nº 77 – Palmas/TO.



Rio Branco/AC:Procuradoria do Trabalho no Município de Rio Branco - Rua Rio Grande do Sul, Nº 275 - Dom Giocondo - Rio Branco/Ac.



*Estagiária sob supervisão de Thays Martins Procuradoria Regional do Trabalho da 3ª Região – Rua Bernardo Guimarães, Nº 1615, Funcionários, Belo Horizonte – MG.













O Ministério Público do Trabalho tornou público o edital que convoca os candidatos classificados no concurso público de procurar para realizarem a prova discursiva. O exame será aplicado em 5 de fevereiro.