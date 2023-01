Concurso Receita Federal: último dia para interessados se inscrever

(foto: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL)

O certame oferta 699 oportunidades, sendo 230 para a carreira de auditor-fiscal e 469 para o cargo de analista-tributário. Das vagas ofertadas e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 5% serão reservadas a pessoas com deficiência (PcD) e 20% serão reservadas aos que concorrerem a cotas para negros.





A remuneração inicial para a carreira de auditor é de R$ 21 mil e para analista R$ 11,6 mil. O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 210 e R$ 115, a depender do cargo escolhido. Somente houve isenção da taxa para os candidatos que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula.





Duas etapas compõem o certame. Na primeira, os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, e pesquisa de vida pregressa, de caráter eliminatório.





Já a segunda etapa consiste no curso de formação profissional, de caráter eliminatório, que será realizado de forma online e presencial em Brasília, Manaus (AM), Recife (PE), São Paulo (SP) e Curitiba (PR).

Para ambos os cargos, a prova objetiva será composta por 140 questões de múltipla escolha, valendo um ponto cada item. As provas objetiva e discursiva serão aplicadas na data provável de 19 de março. Os locais para realização das provas serão divulgados na página oficial do certame, a partir de 13 de março. Os exames serão aplicados em dois turnos, no matutino a prova objetiva de conhecimentos básicos e vespertino a prova objetiva de conhecimentos específicos e prova discursiva.



*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader

Ainda dá tempo para se inscrever no concurso público da Receita Federal. O período de inscrição do certame será encerrado às 16h desta quarta-feira (25/1). Os interessados podem se inscrever por meio do site da banca organizadora, a Fundação Getulio Vargas (FGV).Cabe salientar que originalmete o prazo para realizar as inscrições seria encerrado em 19 de janeiro. Todavia uma retificação adiou o encerrameto.