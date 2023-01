PCDF divulga resultado de etapas para escrivão e agente

(foto: Lucio Bernardo Jr./Agência Senado)

Concurso PCDF para agente

Nesta terça-feira (24/1), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou o resultados de etapas do concurso para escrivão e agente. A relação provisória dos candidatos foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) , na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

Foi divulgado o resultado provisório do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros do concurso para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de agente de polícia.



Os candidatos poderão ter acesso aos motivos da sua contraindicação, bem como interpor recurso contra o indeferimento, das 10 horas do dia 25 de janeiro de 2023 às 18 horas do dia 31 de janeiro de 2023 no site do Cebraspe.

O resultado final desta etapa e de convocação para o desempate de notas na primeira etapa (se houver candidato empatado) será publicado no DODF e divulgado na página oficial da seleção na data provável de 15 de fevereiro.



A PCDF publicou edital para a seleção de agentes em junho de 2020. Ao todo, o edital oferta 1.800 vagas sendo 600 vagas imediatas, mais 1.200 para formação de cadastro de reserva. Os ganhos da carreira são de R$ 8.698,78 para 40 horas de trabalho semanal.

Concurso PCDF para escrivão



As justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos contra o resultado provisório na sindicância de vida pregressa e investigação social estão à disposição dos candidatos na página oficial do concurso

O candidato que se autodeclarou negro foi submetido, no dia 22 de janeiro de 2023, ao procedimento de heteroidentificação. O edital de resultado provisório será divulgado em 15 de fevereiro.

Foram registrados, neste certame, 52.636 inscritos concorrendo por 300 vagas efetivas. O edital foi publicado em 2019 e o salário inicial da categoria é de R$ 8.698,78 para 40 horas semanais de trabalho.