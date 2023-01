Sejus-ES abre processo seletivo para inspetor penitenciário

(foto: Freepik/Divulgação)

A Secretaria da Justiça do estado do Espírito Santo (Sejus-ES) abriu processo seletivo simplificado (PSS) para contratação em caráter temporário, com formação de cadastro de reserva, para o cargo de inspetor penitenciário. São ofertadas 71 vagas para as unidades prisionais da Região Metropolitana da Grande Vitória e do município de Aracruz. As vagas são destinadas apenas para homens. O edital foi publicado na última sexta-feira (20/1), no Diário Oficial do estadoCompõem o PSS as seguintes fases:

Primeira fase: Inscrição e qualificação, de caráter classificatório e eliminatório;

Segunda fase: Entrega de documentação comprobatória referente à qualificação profissional, conforme convocação, de caráter eliminatório;

Terceira fase: Entrega de documentação referente à comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada, conforme convocação, de caráter eliminatório;

Quarta fase: Entrega de documentação para assinatura de contrato, conforme convocação, de caráter eliminatório.

Interessados devem fazer a inscrição no período de 30 de janeiro a 10 de fevereiro, por meio do site www.selecao.es.gov.br. Vale frisar que é requisitado ter 18 anos, Ensino Médio completo, além de ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria "B".



A remuneração inicial chega a R$ 3.862,91, constituída pelo vencimento bruto no valor de R$ 3.562,91 e auxílio-alimentação de R$ 300. O prazo de vigência do contrato é de 12 meses, com possibilidade ser prorrogado por igual período.





São atribuições do cargo de inspetor penitenciário: desempenhar atividades de segurança e vigilância interna dos estabelecimentos prisionais; exercer atividades de movimentação e vigilância de presos; realizar buscas periódicas nas celas e em qualquer área do complexo penitenciário; realizar revistas, além de desempenhar atividades de caráter administrativo de identificação e registro de informações relativas aos presos, entre outras atividades.

*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader