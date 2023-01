Edital verticalizado do Procon DF: saiba tudo sobre o novo concurso aqui

(foto: Procon/Divulgação)



Foi publicado o edital do concurso público do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF). O certame está com 174 vagas abertas destinadas aos cargos de técnico de atividades de defesa do consumidor, analista de atividades de defesa do consumir e fiscal de defesa do consumidor.





Organizado pelo Instituto Quadrix, o concurso abrirá as inscrições no dia 17 de fevereiro e e elas permanecerão disponíveis até o dia 17 de março. Para efetivar a participação, é necessário pagar a taxa, que varia entre R$ 80 e R$ 95. Para confirmar a participação no certame, é necessário realizar o pagamento até o dia 20 de março. Já aqueles que quiserem pedir a isenção de taxa terão entre os dias 2 e 5 de fevereiro para realizar o pedido.

Confira as informações sobre o concurso

Cronograma

Divulgação do Edital Normativo: 17/01/2023





Período para impugnação do edital: 18 a 24/01/2023





Divulgação das respostas às impugnações e retificação de edital, se houver: 01/02/2023





Período de solicitação de isenção do valor de inscrição: 02 a 06/02/2023





Divulgação do resultado preliminar da solicitação de isenção do valor de inscrição: 10/02/2023





Período de interposição de recurso contra o resultado preliminar da solicitação de isenção do valor de inscrição: 13 e 14/02/2023





Divulgação de respostas de recursos e do resultado definitivo da solicitação de isenção do valor de inscrição: 16/02/2023





Período de solicitação de inscrição: 17/02 a 17/03/2023





Último dia para pagamento do valor de inscrição: 20/03/2023





Divulgação do resultado preliminar das inscrições homologadas (ampla concorrência, pessoas com deficiência, negros e hipossuficientes) e da solicitação de atendimento especial: 29/03/2023





Período para interposição de recurso contra o resultado preliminar das inscrições homologadas (ampla concorrência, pessoas com deficiência, negros e hipossuficientes) e da solicitação de atendimento especial: 30 a 31/03/2023





Divulgação das respostas de recursos e do resultado definitivo das inscrições homologadas (ampla concorrência, pessoas com deficiência, negros e hipossuficientes) e da solicitação de atendimento especial: 06/04/2023





Divulgação dos locais e horários das provas objetiva discursiva: 24/04/2023





Aplicação das provas objetiva e discursiva - 30/04/2023





Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva e do padrão preliminar de resposta da prova discursiva: 02/05/2023





Período de interposição de recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva e contra o padrão preliminar de resposta da prova discursiva: 03 a 09/05/2023





Divulgação das respostas de recursos, do gabarito definitivo da prova objetiva e do resultado preliminar da prova objetiva: 26/05/2023





Período de interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva: 29/05 a 02/06/2023





Divulgação das respostas de recursos, do resultado definitivo da prova objetiva e da convocação para correção da prova discursiva: 09/06/2023





Divulgação do padrão definitivo de resposta da prova discursiva e do resultado preliminar da prova discursiva: 16/06/2023





Período de interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova discursiva: 19 a 23/06/2023





Divulgação das respostas de recursos e do resultado definitivo da prova discursiva: 30/06/2023





Divulgação da convocação para a avaliação biopssicossocial para candidatos que concorrem às vagas destinadas às pessoas com deficiência e para o procedimento de heteroidentificação para candidatos que concorrem às vagas destinadas aos negros: 05/07/2023





Período para a realização da avaliação biopssicossocial e do procedimento de heteroidentificação: 06 a 09/07/2023





Divulgação do resultado preliminar da avaliação biopssicossocial e do procedimento de heteroidentificação: 10/07/2023





Período para a interposição de recurso contra o resultado preliminar da avaliação biopssicossocial e do procedimento de heteroidentificação: 11 a 12/07/2023





Divulgação das respostas de recursos e do resultado definitivo da avaliação biopssicossocial e do procedimento de heteroidentificação e do resultado preliminar do concurso público: 17/07/2023





Período para a interposição de recurso contra o resultado preliminar do concurso público: 18 a 19/05/2023





Divulgação do resultado final e homologação do concurso público: 21/07/2023 Cargos Das 174 oportunidades ofertadas no concurso do Procon-DF, 69 são de preenchimento imediato e 105 para formação de cadastro reserva. O quantitativo de vagas imediatas é dividido da seguinte maneira:

Técnicos de Atividades de Defesa do Consumidor: 24 vagas Analista de Atividades de Defesa do Consumidor: 35 vagas Fiscal de Defesa do Consumidor: 10 vagas



Os aprovados serão responsáveis por exercer as seguintes atribuições: Técnico de Atividade de Defesa do Consumidor



Vagas: 24 imediatas + 27 CR Jornada de trabalho: 40 horas semanais Atribuições: executar atividades de nível médio relacionadas aos serviços de apoio administrativo referentes a gestão de pessoas, finanças, orçamento, patrimônio, cargos e salários, material, transporte, documentação, microfilmagem, arquivo, comunicação e modernização; participar de programas de desenvolvimento que envolvam conteúdos relativos à área de atuação; executar outras atividades de interesse da área.



Analista de Atividade de Defesa do Consumidor - Administração



Vagas: 6 imediatas 12 CR Jornada de trabalho: 40 horas semanais Atribuições: planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar atividades administrativas referentes à gestão de pessoas, finanças, orçamento, patrimônio, material, transporte, cargos e salários e, organização e métodos; participar de programas de desenvolvimento que envolvam conteúdos relativos à área de atuação ou neles atuar; executar outras atividades de interesse da área.



Analista de Atividade de Defesa do Consumidor - Arquivologia



Vagas: 1 imediata 2 CR Jornada de trabalho: 40 horas semanais Atribuições: planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar atividades arquivísticas, estudos e pesquisas com enfoque histórico administrativo sobre gerenciamento de informação e de gestão documental e sua aplicação; participar de programas de desenvolvimento que envolvam conteúdos relativos à área de atuação ou neles atuar; executar outras atividades de interesse da área.



Analista de Atividade de Defesa do Consumidor - Contabilidade



Vagas: 3 imediatas 3 CR Jornada de trabalho: 40 horas semanais Atribuições: planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar atividades relacionadas à contabilidade em geral, com vistas à elaboração orçamentária e ao controle da situação financeira e patrimonial; participar de programas de desenvolvimento que envolvam conteúdos relativos à área de atuação ou neles atuar; executar outras atividades de interesse da área.



Analista de Atividade de Defesa do Consumidor - Direito e Legislação



Vagas: 19 imediatas 19 CR Jornada de trabalho: 40 horas semanais Atribuições: planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar atividades referentes ao estudo e à orientação de atos que envolvam conhecimento técnico das legislações consumeristas, bem como quaisquer outras que demandem saber jurídico de interesse do PROCON DF; participar de programas de desenvolvimento que envolvam conteúdos relativos à área de atuação ou neles atuar; executar outras atividades de interesse da área.



Analista de Atividade de Defesa do Consumidor - Economia



Vagas: 1 imediata 2 CR Jornada de trabalho: 40 horas semanais Atribuições: planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar atividades referentes à pesquisa, análise econômica e sua aplicação; participar de programas de desenvolvimento que envolvam conteúdos relativos à área de atuação ou neles atuar; executar outras atividades de interesse da área.



Analista de Atividade de Defesa do Consumidor - Especialista em Recursos Humanos



Vagas: 1 imediata 1 CR Jornada de trabalho: 40 horas semanais Atribuições: planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar atividades de administração e psicologia aplicada ao trabalho, tais como recrutamento, seleção, treinamento, acompanhamento e avaliação de desempenho, análise de cargos e salários; participar de programas de desenvolvimento que envolvam conteúdos relativos à área de atuação ou neles atuar; executar outras atividades de interesse da área.



Analista de Atividade de Defesa do Consumidor - Jornalismo



Vagas: 2 imediatas 2 CR Jornada de trabalho: 40 horas semanais Atribuições: planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar atividades relacionadas à cobertura dos eventos e das reuniões, quando o PROCON-DF for parte e manifestar-se sobre os tópicos referentes à área de comunicação social; participar de programas de desenvolvimento que envolvam conteúdos relativos à área de atuação ou neles atuar; executar outras atividades de interesse da área.



Analista de Atividade de Defesa do Consumidor - Modernização de Gestão Pública



Vagas: 2 imediatas 2 CR Jornada de trabalho: 40 horas semanais Atribuições: planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar atividades relacionadas a planos, programas e projetos com ênfase na melhoria da gestão pública; participar de programas de desenvolvimento que envolvam conteúdos relativos à área de atuação ou neles atuar; executar outras atividades de interesse da área.



Fiscal de Defesa do Consumidor



Vagas: 10 imediatas 35 CR Jornada de trabalho: 40 horas semanais Atribuições: planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar atividades de fiscalização relativas às normas de defesa do consumidor; participar de programas de desenvolvimento que envolvam conteúdos relativos à área de atuação ou neles atuar; executar outras atividades de interesse da área. Remuneração e benefícios Técnico de Atividade de Defesa do Consumidor (médio e técnico): R$ 4.898,91 Analista de Atividade de Defesa do Consumidor (superior): R$ 6.616,62 Fiscal de Defesa do Consumidor (superior): R$ 6.616,62



Os aprovados também receberão os seguintes benefícios: Auxílio-alimentação no valor de R$ 640,00 (Decreto nº 43.309, de 11/05/2022, com vigência a contar de 1º de junho de 2022);





Auxílio-transporte a depender do valor da linha de transporte coletivo utilizada pelo servidor com custeio/desconto de 6% sobre o vencimento básico (Lei Complementar nº 840, de 23/12/2011 – artigos 107 a 110);





Indenização de transporte (somente para o cargo efetivo de Fiscal) no valor de R$ 2.300,00 por realização de serviço externo por pelo menos 10 dias, não podendo ser acumulado com auxílio transporte (Decreto nº 43.138, de 24/03/2022, com vigência a contar de 1º de julho de 2022);





Adicional de Tempo de Serviço – ATS (pagamento inicia após 12 meses de efetivo exercício): no valor de um por cento sobre o vencimento básico do cargo de provimento efetivo por ano de efetivo serviço (Lei Complementar nº 840, de 23/12/2011 – artigo 88).





Adicional de Qualificação (AQ): concedido nos percentuais previstos no ar=go 27 da Lei nº 4.426, de 18 de novembro de 2009, mediante a apresentação de certificados de cursos de aperfeiçoamento que guardem pertinência com as atribuições do cargo ocupado ou da unidade de lotação e exercício do servidor, conforme Decreto nº 31.452, de 22/03/2010 e Lei nº 4.426, de 18/11/2009;





Gratificação de Titulação (GTIT): concedida nos percentuais previstos no artigo 25 da Lei nº 4.426, de 18 de novembro de 2009, mediante a apresentação de diplomas ou certificados (expedidos por Instituições credenciadas pelo Ministério da Educação) de segunda graduação, especialização, mestrado ou doutorado, conforme Decreto nº 31.452, de 22/03/2010 e Lei nº 4.426, de 18/11/2009;





Gratificação de Defesa do Consumidor (GDC): calculada no percentual de 25% sobre o vencimento básico em que o servidor estiver posicionado na carreira de Atividades de Defesa do Consumidor do Distrito Federal, conforme Lei nº 7.086, de 30/03/2022.





Os servidores do Instituto podem aderir ao Plano de Saúde do GDF, sendo a adesão facultativa, mediante a contribuição mensal do servidor para o GDF-SAÚDE-DF correspondente ao percentual de 4% para o beneficiário titular, calculado sobre a sua remuneração bruta e de 1% para cada dependente, conforme Lei nº 3.831, de 14/03/2006 e Portaria nº 06,de 27/10/2020.

Etapas do concurso Fazem parte do concurso do Procon-DF as etapas de prova objetiva e prova discursiva. O exame objetivo está previsto para ser aplicado no dia 30 de abril. A prova discursiva valerá 30 pontos e consistirá na elaboração de um texto dissertativo, com mínimo de 20 linhas e máximo de 30 linhas.





Prova objetiva A prova objetiva será composta por 120 questões e valerá 120 pontos. Os candidatos deverão julgar as questões entre certo e errado. Os itens da prova objetiva poderão avaliar habilidades relacionadas à aplicação do conhecimento, abrangendo compreensão, análise, síntese e avaliação, valorizando o raciocínio e envolvendo situações relacionadas às atribuições do cargo e das especialidades e aos objetos de avaliação.

Cada item da prova objetiva poderá contemplar mais de uma habilidade e mais de um conhecimento relativo à respectiva área de conhecimento.Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir:



a) obtiver nota inferior a 12 pontosna área de conhecimentos básicos; b) obtiver nota inferior a 21 pontos na área de conhecimentos específicos; c) obtiver nota inferior a 36 pontos na nota final da prova objetiva; d) não estiver classificado para a correção da prova discursiva.





Prova discursiva A prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, valerá 30,00 pontos e consistirá na elaboração de texto dissertativo, com extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30 linhas, a respeito de tema relacionado aos conhecimentos básicos (atualidades).

Requisitos gerais Para tomar posse do cargo, é necessário seguir os requisitos abaixo: Ser aprovado e nomeado no concurso público;





Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º do art. 12 da Constituição Federal;





Estar em gozo dos direitos políticos;





Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino;





Estar quite com as obrigações eleitorais;





Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo;





Ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse;





Apresentar atestado de prévia aprovação de aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;





Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a nova investidura;





Não ser aposentado por invalidez;





Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade das esferas federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;





Apresentar declaração de acumulação lícita de cargos, empregos ou funções públicas, ou proventos de inatividade, considerando as possibilidades de acumulação lícita previstas no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal;





Apresentar, no ato da posse, os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da posse;e





Cumprir as determinações do edital. A prova discursiva deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente. Serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados nas provas objetivas e mais bem classificados até o quantitativo equivalente a 3 vezes o somatório das vagas imediatas e de cadastro de reserva, respeitados os empates na última colocação.

Requisitos específicos Técnico de Atividade de Defesa do Consumidor: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino.



Analista de Atividade de Defesa do Consumidor (Administração): diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de Bacharelado em Administração, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no Conselho de Classe.



Analista de Atividade de Defesa do Consumidor (Arquivologia): diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Arquivologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro na DRT/Ministério do Trabalho.



Analista de Atividade de Defesa do Consumidor (Contabilidade): diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Contabilidade, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no Conselho de Classe.



Analista de Atividade de Defesa do Consumidor (Direito e Legislação): diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.



Analista de Atividade de Defesa do Consumidor (Economia): diploma, devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Ciências Econômicas, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no Conselho de Classe.



Analista de Atividade de Defesa do Consumidor (Especialista em Recursos Humanos): diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Administração, Pedagogia ou Psicologia, ou outro curso superior com especialização em Recursos Humanos de, no mínimo, 360 horas, fornecidos por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no Conselho de Classe.



Analista de Atividade de Defesa do Consumidor (Jornalismo): diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Comunicação Social – Jornalismo, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no Conselho de Classe.



Analista de Atividade de Defesa do Consumidor (Modernização de Gestão Pública): diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em qualquer área, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no Conselho de Classe, quando for o caso.



Fiscal de Defesa do Consumidor: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em qualquer área, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no Conselho de Classe.