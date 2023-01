Concurso INSS: ministro pode convocar 4 mil aprovados

Carlos Lupi, ministro da Previdência Social (foto: EVARISTO SA / AFP) O novo ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, voltou a falar sobre o concurso do INSS durante reunião com o presidente da Associação Nacional da Previdência e dos Servidores Públicos da Previdência Social (Anasps), Alexandre Barreto Lisboa. Segundo Lupi, o número de convocados pode-se chegar a um total de 4.000, sendo 1.000 de forma imediata e, logo após, serão convocados de dois a três mil concursados. A Anasps divulgou a informação na noite da última quarta-feira (18/1)





O concurso do Instituto Nacional de Previdência Social (INSS) oferece 1.000 vagas imediatas para cargos de técnico previdenciário de nível médio. De acordo com o Anexo VII do edital, até 3.385 candidatos podem ser aprovados no certame. Ainda mediante o documento, o quantitativo máximo poderá ser maior considerando os empates na última classificação.









O concurso é composto ainda por curso de formação. Esta etapa será realizada em nove capitais, entre elas São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. O curso terá carga carga horária de até 180 horas presenciais. O candidato matriculado receberá uma remuneração relativa à metade do salário do cargo.





Sobre o concurso

Segundo a banca, foram registradas 1.023.494 inscrições para as 1 mil vagas imediatas ofertadas ao cargo de técnico do seguro social. O índice de inscritos no certame representa uma pequena queda se comparado com o concurso de 2015, quando a banca registrou 1.043.807 de inscrições.





A seleção oferta o salário de até R$ 5.905,79, composto pelo vencimento básico de R$ 712,61, gratificação de atividade executiva, no valor de R$ 1.140,18, gratificação de desempenho da atividade do seguro social, de até R$ 3.595, além de auxílio-alimentação, no valor de R$ 458.