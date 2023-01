800 vagas: inscrições do concurso para o CBM/RJ estão abertas

(foto: DIVULGAÇÃO/CBM-RJ)

O período de inscrição do concurso do Corpo de Bombeiros Militar do estado do Rio de Janeiro (CBM/RJ) foi aberto, nesta segunda-feira (23/1). O edital foi publicado na última quinta-feira (19/1), no Diário Oficial do estado. São ofertadas 800 vagas, sendo 670 para soldados e 130 para sargentos músicos da corporação.

Será possível se inscrever até 12 de março. As incrições podem ser realizadas por meio do site do Instituto IUDS, banca organizadora da seleção. Valor da taxa de inscrição é de R$ 61,50.



Para participar, o candidato deve ter idade mínima de 18 anos no momento da nomeação e máxima de 32 anos de idade no dia de abertura das inscrições.



O concurso público é composto de duas fases distintas. A primeira consiste em prova de conhecimentos, de caráter classificatório e a segunda em exames específicos, de caráter eliminatório ou classificatório, composta por: teste de aptidão física e habilidades específicas (quando couber) e exame de saúde e documental. Será realizada ainda prova de títulos, nos casos previstos no edital, a partir da página 37, de caráter classificatório.



As provas de conhecimentos corresponderão à prova objetiva contendo 60 questões. A data da aplicação da prova objetiva é 30 de abril. A duração do exame será de 4 horas.



A corporação oferece remumeração de R$ 2.791,72 para soldado e de R$ 5.056,46 para sargento músico. Neste valor não está inclusa a gratificação de habilitação profissional, a ser acrescida aos ganhos mensais depois da conclusão do curso de formação.