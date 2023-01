Polícia Militar do RN abre concurso com mais de mil vagas; inscrições abertas

(foto: Freepik/Divulgação)



Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa ser graduado em algum curso superior, seja de bacharelado, licenciatura, ou tecnólogo. Também são requisitos: ter as seguintes estaturas: no mínimo 1,60m, se for do sexo masculino, e 1,55m, se for do sexo feminino; ter nascido a partir de 1º de janeiro de 1988, salvo para os candidatos pertencentes a Polícia Militar do RN e do Corpo de Bombeiros Militar do RN, entre outros.





As inscrições podem ser feitas até 22 de fevereiro de 2023, pelo site da banca organizadora





Compõem o concurso: prova objetiva; exame de habilitação musical (somente para o cargo de soldado músico); exame de avaliação de condicionamento físico; exame de avaliação psicológica, inspeção de saúde; procedimento de heteroidentificação (para candidatos audodeclarados negros) e investigação social.





A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será coposta 80 questões, 10 itens cada disciplina, sendo elas: língua portuguesa, raciocínio lógico, noções de informática, noções de direito constitucional, noções de direito penal militar, noções de direito penal, legislação extravagante e legislação da PMRN. O exame será aplicado em 17 de março nas cidades de Natal, Mossoró, Caicó, João Câmara, Nova Cruz e Pau dos Ferros. A duração é de quatro horas.





Aprovados receberão uma bolsa de R$ 1.302 durante o curso de capacitação. Atualmente, o salário inicial de um militar da Gendarmaria do RN é de R$ 3.929,01. O prazo de validade do concurso é de dois anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.



*Estagiária sob supervisão de Thays Martins

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte lançou edital de abertura do concurso público com 1.158 vagas para soldados. As oportunidades são para ingresso no Curso de Formação de Praças (CFP), com 1.128 oportunidades, e no Curso de Formação de Praças Músicos, com 30 vagas.