UnDF convoca candidatos para o curso de formação profissional

O curso será ofertado em formato de educação a distância (EAD) e estará disponível no período entre 2 de fevereiro a 4 de março. O candidato será responsável pelo equipamento (computador, smartphone ou tablet) e pelas condições da internet para acesso ao material do curso.





A estrutura do curso de formação profissional consiste nas seguintes trilhas de aprendizagem:





Trilha 1: Fundamentos de educação superior – 20 horas;

Trilha 2: Metodologias de ensino e aprendizagem – 30 horas;

Trilha 3: Docência no ensino superior – 20 horas;

Trilha 4: Avaliação da aprendizagem – 10 horas;

Trilha 5: Legislação nacional e distrital – 10 horas.





A matrícula em primeira chamada poderá ser realizada a partir das 8h desta sexta (20/1) até as 23h59 do dia 22 de janeiro. Ao final do curso, os candidatos deverão realizar a prova de verificação de aprendizagem, que será aplicada no dia 5 de março.

Sobre o concurso

O concurso da UnDF ofertou 1.400 vagas distribuídas entre os cargos de professor de educação superior e tutor de educação superior. O quantitativo se divide da seguinte forma:





250 vagas imediatas para professor de educação superior e 750 para a formação do cadastro reserva para o cargo; 100 vagas imediatas para o cargo de tutor de educação superior e 300 para o cadastro reserva do cargo;





Ambos os cargos exigem nível superior em diversas especialidades. As oportunidades oferecem jornada de trabalho de 20 e 40 horas semanais. A remuneração inicial varia entre R$ 2.200 e R$ 5.200, a depender do nível de formação.





Os participantes foram avaliados por meio de prova objetiva composta por 60 questões de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório. O exame foi aplicado em 23 de outubro.