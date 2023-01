UFMG abre concurso com salário de até R$ 4 mil

Concurso tem vagas para nível médio, técnico e superior (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Prova

Estão abertas, até o dia 16 de fevereiro, as inscrições para concurso público para o provimento de cargos do quadro de pessoal técnico-administrativo em educação para a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A prova será aplicada no dia 26 de março.Ao todo, estão abertas 56 vagas, sendo 28 para assistente em administração e oito para técnico em enfermagem. Há vagas, ainda, para administrador, engenheiro (área elétrica), médico (medicina do trabalho), pedagogo, psicólogo, técnico em agropecuária, técnico em laboratório (mineração), técnico em farmácia e assistente de aluno.Os salários variam entre R$ 4.180,66 para profissionais com formação superior e R$ 1.945,07, para nível médio ou profissionalizante. Também é concedido auxílio-alimentação, no valor de R$ 458,00. Os aprovados exercerão carga horária de 40 horas semanais.A taxa de inscrição varia de acordo com o nível de classificação dos cargos. O valor será de R$ 165 para cargos de nível E (curso superior), R$ 110 para cargos de nível D (ensino médio ou médio profissionalizante) e de R$ 80 para os cargos de nível C (ensino médio ou médio profissionalizante).O concurso será realizado em prova única, objetiva, com 35 questões de múltipla escolha: 11 de língua portuguesa, quatro de legislação e 20 de conhecimentos específicos de cada cargo. Cada questão terá quatro alternativas e apenas uma resposta correta.A prova terá duração de 2h30. As inscrições podem ser feitas no site da UFMG