Concurso no Amazonas abre 370 vagas para todos os níveis de escolaridade

(foto: Freepik/Reprodução)



A Prefeitura de Fonte Boa, localizada no interior de Amazonas, publicou três editais de concurso público destinado ao provimento de vagas de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

São ofertadas 370 oportunidades, destinadas aos setores da saúde, educação e administração. Os salários iniciais variam entre R$ 1.215 e R$ 18,5 mil, a depender da carreira escolhida.





As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 30 de janeiro, por meio do site do Instituto Merbakah, banca examinadora. O pagamento da taxa de inscrição deve ser efetuado até 31 do mesmo mês. O valor varia entre R$ 60 e R$ 100.

Concurso Público da Educação





O edital destinado ao provimento de vagas na área da educação oferta 184 vagas para as carreiras de professor, auxiliar de serviços gerais, monitor de escola, auxiliar administrativo, técnico administrativo, técnico em nutrição, assistente social, nutricionista, pedagogo e psicólogo.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva e prova de títulos. Os salários variam entre R$ 1.350 e R$ 2.800, para a carga horária semanal de 20, 30 ou 40 horas.

Concurso Público da Saúde

A Prefeitura de Fonte Boa também publicou um edital destinado ao provimento de vagas na área da saúde . No total, são 22 vagas abertas para os seguintes cargos:

Técnico em enfermagem;

Técnico em nutrição;

Técnico em radiologia;

Biomédico;

Enfermeiro;

Farmaceutico;

Fisioterapeuta;

Fonoaudiólogo;

Médico cirurgião geral;

Médico clínico geral;

Médico ginecologista;

Médico pediatra;

Médico veterinário.

Os salários iniciais variam entre R$ 1.500 e R$ 18.500, para a carga horária de 40 horas semanais.

Concurso Público Geral

As demais vagas ofertadas no concurso são destinadas às seguintes carreiras:

Auxiliar de serviços gerais;

Gari;

Vigia;

Artífice;

Auxiliar de almoxarifado;

Cozinheira;

Eletricista;

Encanador;

Mecânico/lanterneiro;

Motorista;

Operador de máquinas;

Pedreiro;

Pintor;

Guarda municipal feminino e masculino;

Almoxarife;

Auxiliar administrativo;

Eletricista de alta tensão;

Fiscal de rendas e tributos;

Fiscal de terra;

Fiscal de meio ambiente;

Fotógrafo;

Técnico administrativo;

Técnico de recurso pesqueiro;

Técnico desportivo;

Técnico florestal;

Analista de sistema;

Arquiteto;

Assistente social;

Controlador interno;

Engenheiro agrônomo;

Engenheiro civil;

Engenheiro de pesca;

Engenheiro florestal;

Nutricionista;

Educador físico;

Psicólogo;

Tecnólogo em gestão pública.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva de múltipla escolha, avaliação de títulos e teste de aptidão física (para guarda municipal). A remuneração inicial para os cargos mencionados varia entre R$ 1.215 e R$ 5.000, para a carga de 40 horas semanais.