Secretaria de Educação do DF publica novo cronograma do concurso

Confira as novas datas:

Sobre o concurso

A Secretaria de Educação do DF abriu 4.254 vagas para nível superior, incluindo vagas para contratação imediata e formação de cadastro reserva. Do total de chances, 3.880 são para professor de educação básica; 100 para pedagogo – orientador educacional; e 274 para analista de gestão educacional da carreira assistência à educação.





A remuneração inicial varia entre R$ 4.076,99 e R$ 5.497,13, para uma carga horária entre 20 e 40 horas semanais. Há seis anos não era realizado concurso na área.





As provas foram aplicadas em 9 de outubro de 2022 e, no dia 16 de novembro, foi divulgado o resultado preliminar. Foram registradas, ao todo, 93.501 mil inscrições.

Em novembro, o Instituto Quadrix, banca organizadora do certame, suspendeu temporariamente o concurso da SEE-DF . A medida respeita a ação civil pública da Promotoria de Justiça da Pessoa com Deficiência (Proped) acatada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). A Justiça determinou que o GDF reaplique, de forma imediata, as provas objetivas e subjetivas na Língua Brasileira de Sinais (Libras) aos candidatos surdos.