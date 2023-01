Concurso PPGG-DF: Iades disponibiliza gabaritos preliminares das provas

(foto: Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília)



Estão disponíveis os gabaritos preliminares das provas objetivas do concurso público da PPGG-DF (Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal). Os documentos foram publicados no site do Instituto Iades, banca examinadora.

Os candidatos poderão interpor com recurso no período entre 16 e 20 de janeiro, por meio do site do Iades, na aba "ambiente do candidato". É necessário protocolar o recurso administrativo.





Recursos enviados por outro meio não serão aceitos pela banca. O Iades também esclarece que o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo.





O concurso da PPGG-DF oferta 1.400 vagas para os cargos de gestor em políticas públicas e gestão governamental e analista em políticas públicas e gestão governamental do DF. Desse quantitativo, 250 são para provimento imediato e as 1.050 restantes são para formação de cadastro reserva.





Os aprovados para a carreira de gestor receberá a remuneração inicial de R$ 7.760. Já para o cargo de analista, o salário inicial é no valor de R$ 4.940.