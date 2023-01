Procon-DF publica edital com 174 vagas e iniciais de até R$ 6,6 mil

(foto: Agência Brasília)



Mais uma oportunidade foi aberta em Brasília para aqueles que sonham em entrar para o serviço público. Foi publicado o edital do concurso do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF) com a oferta de 174 vagas para cargos de nível médio e superior. O documento está disponível no Diário Oficial do DF desta terça-feira (17/1).

As oportunidades são destinadas aos cargos de técnico de atividades de defesa do consumidor; analista de atividades de defesa do consumidor; e fiscal de defesa do consumidor. Confira a distribuição:





Técnico de atividades de defesa do consumidor (nível médio):





Vagas imediatas: 24

Cadastro reserva: 27





Analista de atividades de defesa do consumidor (nível superior):





Vagas imediatas: 35

Cadastro reserva: 43





Fiscal de defesa do consumidor:





Vagas imediatas: 10

Cadastro reserva: 35





Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório e prova discursiva, que consistirá na elaboração de texto dissertativo, com extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30 linhas a respeito de tema relacionado aos conhecimentos básicos.









Aqueles que desejarem participar do certame poderão se inscrever no período entre 17 de fevereiro e 17 de março, por meio do site do Instituto Quadrix , banca organizadora. O valor da taxa de inscrição é de R$ 80, para o cargo de nível médio e R$ 95, para as carreiras de nível superior.

As provas objetivas e discursivas possuem a previsão de serem aplicadas no dia 30 de abril. Confira o edital completo a partir da página 61 do DODF.