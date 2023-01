Vagas da semana! Confira mais de 10,7 mil oportunidades em concursos com inscrições abertas

(foto: Unsplash/Reprodução)



Diversas vagas de concursos públicos estão abertas nesta semana. Os certames contemplam mais de 10,7 mil vagas, além do cadastro de reserva. São oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Confira todas as chances abaixo:

Marinha







IFPR O Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil lançou edital de abertura do concurso de admissão ao curso de formação de soldados fuzileiros navais para as Turmas I e II/2024. Ao todo, a seleção oferta 1.080 vagas, das quais 840 vagas são para o Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves, sendo 96 oportunidades para mulheres e 744 para homens das regiões Sul e Sudeste, além de 240 vagas destinadas para o Centro de Instrução e Adestramento de Brasília (CIAB). As inscrições estarão abertas até o dia 2 de março. Saiba mais! O Instituto Federal do Paraná (IFPR) abriu novo concurso para provimento de 183 vagas de docentes e técnicos administrativos em educação (TAE). Os interessados podem se inscrever por meio do site do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (NC/UFPR), banca organizadora do certame. As inscrições estarão abertas até 16 de março. Os salários iniciais variam de R$ 1.945,07 a R$ 8.361,33, de acordo com a carreira e o cargo escolhido. Saiba mais!

Interessados no concurso do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV/DF) podem se inscrever no certame até o dia 8 de fevereiro, por meio do site do Instituto Quadrix, banca organizadora da seleção. Ao todo, o certame oferta 85 vagas para o cargo de analista previdenciário, dividido em três especialidades: atuária, investimentos e previdenciário. Saiba mais!

TJ-ES









Foi publicado o edital do concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior do quadro de pessoal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJ-ES). O certame oferece 128 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva. Os interessados poderão se inscrever no período entre 16 de janeiro a 6 de fevereiro, por meio do site do Cebraspe. Saiba mais!

Advocacia Geral da União (AGU)









O período de inscrição do concurso da Advocacia Geral da União (AGU) está aberto. Os interessados podem se inscrever pelo site do Cebraspe, banca organizadora do certame até 7 de fevereiro. A taxa de inscrição é de R$ 180. Do total de oportunidades, 75 chances são de ampla concorrência, 5 para candidatos com deficiência e 20 para candidatos negros. Saiba mais!

Procuradoria Geral do Município de Niterói









A Procuradoria Geral do Município de Niterói, no Rio de Janeiro, tornou público o edital de abertura do concurso para o provimento de vagas de nível superior e médio. O valor da remuneração inicial varia entre R$ 2.846,86 a R$ 6.838,92 e será acrescido de auxílio alimentação. São ofertadas 29 vagas imediatas, bem como formação de cadastro reserva que, ao todo, somam 1.300 chances. O período de inscrições ficará aberto entre 16 de janeiro e 9 de março. Saiba mais!

Unifal-MG









Foi publicado o edital de abertura do concurso para a Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) destinado ao provimento de uma vaga no cargo de técnico-administrativo em educação, de nível médio. A remuneração é no valor de R$ 2.446,96. O período de inscrições já está aberto e segue assim até às 8h do dia 13 de fevereiro. Saiba mais!

CIDASC









A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (CIDASC) abriu um novo concurso público com a oferta de 54 vagas de nível médio e superior. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 8 de fevereiro, por meio do site da FEPESE. O valor da taxa de inscrição é de R$ 100 para cargos de nível médio e R$ 120 para cargos de nível superior. Saiba mais!

MP-SC









O concurso do Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) oferta cinco vagas ao cargo de promotor de Justiça substituto, cuja remuneração é de R$ 28.883,98. Deste total, uma vaga será reservada aos candidatos negros. O período de inscrição ficará aberto até o dia 10 de fevereiro. Interessados podem se inscrever apenas pela internet, no site do Cebraspe. Saiba mais!

MPMS









O Ministério Público do estado de Mato Grosso do Sul (MP-MS) tornou público o edital de abertura do concurso para provimento de vagas para o cargo de analista. São ofertadas sete vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva. Interessados podem se inscrever por meio do site da banca organizadora do certame, o Instituto AOCP até 26 de janeiro. O valor da remuneração é de R$ 4.460,42, mais benefícios. Saiba mais!

Unila









A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) abriu um novo concurso público para provimento de vagas de nível médio e superior em diversas especialidades. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 9 de fevereiro, por meio do site da Coordenadoria Geral de Concursos e Processos Seletivos (Cogeps). A taxa varia entre R$ 90 e R$ 120. Saiba mais!

IFTO









O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) está com inscrições abertas para concurso com 56 oportunidades para cargos de técnico administrativo em educação e professor de ensino básico, técnico e tecnológo. As inscrições podem ser feitas até 17 de janeiro por meio do site da própria instituição. Saiba mais!

Banco do Brasil









Estão abertas as inscrições para o concurso público do Banco do Brasil (BB) até o dia 24 de fevereiro. O edital oferta 6 mil vagas para todos os estados e Distrito Federal. Do quantitativo de vagas abertas, 4 mil são de provimento imediato e 2 mil são para formação de cadastro reserva. Os aprovados receberão salários iniciais de R$ 5.436,03, sendo R$ 3.622,23 de vencimento inicial, R$ 1.014,42 de auxílio-alimentação/refeição e R$ 799,38 de cesta alimentação. Saiba mais!

Auditores de atividades urbanas do DF









Estão abertas as inscrições do concurso público para auditores de atividades urbanas do Distrito Federal. O certame oferta 770 vagas de preenchimento imediato e formação de cadastro reserva nos cargos de auditor de atividades urbanas e auditor fiscal de atividades urbanas. Os interessados poderão se inscrever até o dia 31 de janeiro, por meio do site do Instituto Iades, banca examinadora. O valor da taxa é de R$ 265. Saiba mais!

BRDE









O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) abriu um novo concurso público para provimento de 31 vagas para cargos de nível médio e superior. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até 23 de janeiro, por meio do portal da Fundatec. Os salários iniciais variam entre R$ 3.688,79, para nível médio, e R$ 9.268,39, para superior. Saiba mais!

Igeprev-PA









Foi publicado o edital do concurso público do Instituto de Gestão Previdenciária do Pará (Igeprev-PA). São ofertadas 24 vagas para provimento em cargo efetivo e formação de cadastro de reserva no quadro de servidores. As inscrições serão feitas exclusivamente via internet no site da banca organizadora, o Cetap, no período entre 29 de dezembro e 14 de fevereiro. Saiba mais!

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)









A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) tornou público o edital de abertura do novo concurso público do órgão. O certame oferta cinco vagas, sendo uma para auditor e analista de tecnologia da informação, além de três oportunidades para bibliotecário. Os interessados poderão se inscrever por meio do portal da própria universidade no período de 2 a 31 de janeiro. Saiba mais!

Ministério Público da Bahia









O Ministério Público da Bahia lançou o edital de abertura do novo concurso público. O certame oferta 13 vagas para o cargo de analista técnico, de nível superior e oportunidades para formação de cadastro de reserva para o cargo de assistente técnico-administrativo, de nível médio. Os interessados poderão se inscrever até o dia 6 de fevereiro. Saiba mais!

Ministério Público de São Paulo









O concurso do Ministério Público de São Paulo oferta cinco vagas para o cargo de analista de promotoria I (diversas especialidades) área de saúde e assistência social, além de oportunidades de cadastro de reserva. A remuneração ofertada é de R$ 7.326,49. Os candidatos poderão se inscrever até o dia 19 de janeiro. Saiba mais!

DPE-SP









Organizado pela Fundação Vunesp, o certame oferta vagas para formação de cadastro reserva para o cargo de oficial. O edital foi republicado em 13 de dezembro, com alterações no valor da remuneração inicial, que passou de R$ 3.082,54 para R$ 3.560,33. O período de inscrições ficará aberto até 26 de janeiro de 2023. Saiba mais!

CBM-TO









O certame oferta 110 vagas para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais (CFO) e no Curso de Formação de Praças (CFP). Do total de vagas, 100 são destinadas para oficiais e 10 para cadete. O valor da remuneração chega a R$ 9.869,05. Interessados podem se inscrever por meio do site da banca organizadora, o Cebraspe, até 19 de janeiro de 2023. Saiba mais!

Receita Federal









O tão aguardado edital de abertura do concurso público da Receita Federal foi publicado. As vagas são destinadas para os cargos de auditor-fiscal e analista-tributário, cuja remuneração, respectivamente, é no valor de R$ 21 mil e R$ 11,6 mil. Ao todo, são ofertadas 699 vagas. As inscrições ficarão abertas até 19 de janeiro de 2023. Saiba mais!

IEMA-ES









O certame está com 30 vagas abertas mais cadastro reserva para diversos cargos de nível técnico e superior. Os aprovados nos cargos de nível técnico receberão o salário inicial de R$ 3.339. Já para os profissionais de nível superior o salário inicial é de R$ 6.582,60. Os interessados poderão se candidatar até o dia 25 de janeiro de 2023. Saiba mais!

Guarda Metropolitana de Palmas